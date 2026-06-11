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Esporte

A primeira vitória da Globo e SBT contra a CazéTV na transmissão da Copa do Mundo

Delay de transmissão no YouTube chega a 20 segundos de diferença para a TV aberta

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 18h25 | Atualizado em 15 jun 2026, 20h03
Homem branco de óculos e barba rala, vestindo camiseta preta com logo Cazé TV, sorri enquanto segura um microfone preto com o mesmo logo. Ele usa um fone de ouvido discreto. Ao fundo, um estádio com arquibancadas cinzas e gramado verde
Casimiro Miguel, da CazéTV (CazéTV/Divulgação)
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A primeira vitória da Globo e SBT contra a CazéTV na transmissão da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O primeiro jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul nesta quinta, 11, escancarou um obstáculo na transmissão da Copa do Mundo da CazéTV. A transmissão do canal no YouTube apresentou um delay de até 20 segundos em relação às transmissões da Globo e SBT na TV aberta, e pode afastar torcedores que não quiserem ver com atraso outros jogos do Mundial, como do Brasil.

O grupo Globo transmitiu a cerimônia e a partida na TV aberta, no SporTV e na getv na sua plataforma de streaming Globoplay. Considerando os sinais dos canais de TV como base, a transmissão do streaming teve um delay de cerca de 5 segundos.

O SBT, em parceria com a NSports, também transmitiu o jogo em tempo simultâneo que a concorrente de sinal aberto.

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A CazéTV transmitiu seu sinal no canal do YouTube e nas plataformas de streaming Prime Video e Disney+. 

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No canal no YouTube e no Prime Video, a transmissão apresentou delay de cerca de 20 segundos em relação às da TV aberta. Já no Disney+, o delay chegou a quase 50 segundos em relação à Globo e ao SBT.

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A CazéTV, porém, se apoia em uma vantagem: é a única que transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo. O Grupo Globo tem direitos de 55 jogos do torneio, enquanto o SBT pode passar em sua grade 32 partidas. Os jogos do Brasil serão transmitidos por todas as emissoras. Não faltam opções para o torcedor brasileiro.

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