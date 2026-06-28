O artilheiro canadense que pode passar Messi

O atacante da seleção canadense Jonathan David, de 26 anos, foi um dos três jogadores da Copa do Mundo de 2026 a marcar três gols em uma mesma partida – assim como os craques Lionel Messi e Ousmane Dembélé.

Com o hat-trick diante do Catar na primeira fase, David está na disputa pela artilharia do Mundial. Caso repita a dose neste domingo, contra a África do Sul, chegará aos mesmos seis gols de Messi. Já Dembélé tem quatro, assim como os craques Vini Jr., Mbappé e Haaland.

O atacante canadense é o maior artilheiro da história da seleção, com 42 gols, e terá o apoio em peso da torcida – mesmo a seleção tendo perdido o primeiro lugar e a possibilidade de jogar em casa.

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