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Esporte

Canadenses transformam estádio de Los Angeles em sua casa

Torcida lota o estádio para sua primeira partida de mata-mata na história das Copas

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 28 jun 2026, 15h25
Homem com barba grisalha, vestido de super-herói canadense, com uniforme vermelho e branco e uma folha de bordo no peito, usando uma touca branca com a bandeira do Canadá na testa. Ele segura uma bandeira canadense aberta com a mão esquerda e um copo azul na mão direita, com o braço esquerdo erguido e punho cerrado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Canadenses estão animadíssimos para sua primeira partida de mata-mata de Copa na história (Tayfun Coskun/Getty Images)
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A derrota do Canadá para a Suíça por 2 a 1 na última rodada da fase de grupos tirou dos canadenses não só a primeira posição do Grupo B, como a chance de jogar os 16 avos de final em casa, no Estádio de Vancouver. Em segundo lugar no grupo, o Canadá precisou viajar para Los Angeles para enfrentar a África do Sul em sua estreia na fase de mata-mata neste domingo, 28.

Mas se os jogadores estavam preocupados em não ter a torcida ao seu lado, podem ficar aliviados. Na entrada do Estádio de Los Angeles, há claramente uma enorme maioria de torcedores canadenses em relação aos sul-africanos. A imensa maioria veste vermelho e está empolgadíssima para apoiar o time em sua primeira participação em uma fase de mata-mata na história das Copas do Mundo.

 

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Vancouver não fica tão perto de Los Angeles, a 2 000 quilômetros de distância, mas muito mais perto do que a Cidade do Cabo, com um continente e mais um oceano entre as cidades, a 16 000 quilômetros.

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