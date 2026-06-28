Vai começar: Canadá e África do Sul divulgam escalações
Fase de 16 avos começa neste domingo com jogo único
Canadá e África do Sul divulgaram as escalações para a primeira partida de 16 avos da história da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.
Escalação do Canadá
Crépeau, Laryea, Cornelius, Bombito, Johnston, Eustáquio, Saliba, Millar, Buchanan, Jonathan David e Oluwaseyi. Técnico: Jesse March.
Escalação da África do Sul
Ronwen Williams, Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau, Mokoena, Sithole, Mofokeng, Appollis, Maseko e Makgopa. Técnico: Hugo Broos.
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