Novela entre Mbappé e PSG ganha tensão após carta do jogador

A trepidante relação entre o Paris Saint-Germain e o atacante Kylian Mbappé ganhou novo capítulo nesta terça-feira (13), quando o atacante enviou uma carta ao clube, confirmando sua decisão em não renovar o contrato, que termina no fim da próxima temporada. A informação, dada pelo jornal francês L’Equipe, teria deixado a diretoria do time francês não muito feliz.

Dessa forma, o PSG avisou aos representantes do jogador que não pretende perdê-lo de graça. Portanto, ou Mbappé ativa a cláusula de renovação, ou é melhor buscar um clube que esteja disposto a negociar ainda nesta temporada. Pretendentes não faltam. Além do Real Madrid, em flerte permanente com o francês, surge também a “generosa” Premier League: Chelsea, Liverpool e Manchester United também seriam potenciais destinos.

A decisão sobre Mbappé confirma um novo olhar do time de Nasser Al-Ghanim Khelaïfi sobre a forma como gerir o elenco parisiense. O clube já vem demonstrando essa estratégia antes mesmo do fim da última temporada, quando permitiu a saída tranquila de Lionel Messi, que foi para o Inter Miami, e deixar clara a vontade em negociar Neymar, a maior contratação da história do futebol. A ideia de montar um elenco ao redor de Mbappé parece estar com os dias contados.

A repercussão do caso irritou o estafe do atacante, que afirmou, em nota enviada à agência AFP, que o PSG já sabia de sua decisão de não seguir na equipe após o fim da próxima temporada. E que a carta teria sido apenas uma formalização deste desejo. “Nunca discuti qualquer renovação de contrato com o PSG. A diretoria foi informada desde 15 de julho de 2022 da minha decisão de não estender além de 2024”, disse o atleta de 24 anos.

Em outro trecho da mensagem, a equipe de Mbappé insinua que o PSG tenta prejudicar sua imagem diante do público. “Kylian Mbappé e seu entorno lamentam que a recepção desta carta tenha sido transmitida aos meios de comunicação e que estes intercâmbios se tornem públicos com o único objetivo de manchar sua imagem”, diz a nota.

Para acalorar ainda mais os ânimos, O jogador, em Paris desde 2017, via redes sociais, negou afirmação do jornal Le Parisien, de que gostaria de ir para o Real Madrid.