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Esporte

Novas regras: seleção pode ser eliminada com combinação bizarra

Empate sem gols deixou sulamericanos com a classificação em aberto

Por Ígor Resende 26 jun 2026, 12h35 | Atualizado em 26 jun 2026, 12h38
Jogador de futebol com camisa listrada vermelha e branca, shorts brancos e meias vermelhas, driblando uma bola colorida em campo verde, com a marca Hyundai ao fundo
Maurício, do Paraguai, marcou um gol em sua primeira Copa (Scott Gould/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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O empate por 0 a 0 contra a Austrália nessa quinta-feira, 25, deixou o Paraguai em situação delicada na Copa do Mundo. Com quatro pontos, a seleção ocupa a terceira colocação do Grupo D. Foram apenas dois gols marcados e quatro sofridos, resultando em um saldo negativo.

Pelas novas regras do maior Mundial de todos os tempos, as oito melhores terceiras colocadas – entre os 12 grupos – avançam para inédita fase de 16 avos.

É aí que o Paraguai pode se complicar, segundo levantamento feito pelo Portal GE. Como os adversários não jogaram entre si, o critério de confronto direto é descartado e passa a valer o de saldo de gols. A goleada sofrida na estreia, para os Estados Unidos, pode eliminar a seleção de Gustavo Gómez, Bobadilla e Maurício.

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Combinação  bizarra que elimina o Paraguai:

Bélgica x Nova Zelândia – Precisa terminar empatado;
Irã x Egito – Irã precisa vencer, mas sem golear;
Portugal x Colômbia – Colômbia não pode golear;
RD Congo x Uzbequistão – RD Congo precisa ganhar;

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Áustria x Argélia – Não pode terminar em empate com gols;
Croácia x Gana – Gana não pode vencer e nem perder por mais de dois gols;
Uruguai x Espanha – Uruguai não pode vencer se Cabo Verde ganhar ou Arábia Saudita golear.

Critérios de desempate

Saldo de gols

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Gols marcados
Cartões recebidos

 

 

 

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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