Noruega divulga escalação contra o Brasil

A Noruega divulgou a escalação para a partida contra a seleção brasileira neste domingo, 5, às 17h, pela Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no Estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A partida é válida pelas oitavas de final e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A Noruega nunca perdeu para o Brasil, em quatro partidas disputadas,

Escalação da Noruega

Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe e Julian Ryerson, Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?

As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as escalações.

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