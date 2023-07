No Brasileiro, Botafogo sossegado na ponta e São Paulo amassa o Santos

Se houve algum medo de que o Botafogo perderia embalo, após a saída turbulenta do técnico Luís Castro, ele certamente acabou. O clube alvinegro, ainda sob o comando do interino Cláudio Caçapa, venceu mais uma e chegou aos 39 pontos, ampliando a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A vítima dessa vez, foi o Red Bull Bragantino, que perdeu por 2 a 0, no último sábado (15), no estádio Nilton Santos.

O Fogão, que ainda aguarda a documentação trabalhista do novo treinador, o também português Bruno Lage, contou com os gols de Eduardo e Di Plácido, no segundo tempo, para aumentar sua série de jogos de invencibilidade (9), além de encerrar a sequência de sete partidas sem perder que o rival possuía. Contando as 15 primeiras rodadas, o Botafogo já faz a melhor campanha da era dos pontos corridos, que começou em 2003. A derrota deixou o Braga em sétimo, com 24 pontos.

Em uma semana que há tempos não deixava a torcida tão animada, o São Paulo goleou o Santos por 4 a 1, no último domingo (16), no Morumbi, e acessou a quarta posição do Nacional, com 25 pontos. Dias depois de vencer o Palmeiras e chegar à semifinal da Copa do Brasil, onde vai encarar o Corinthians, o Tricolor, diante de mais de 58 mil torcedores, contou com dois gols de Calleri, David e Pato para vencer. O atacante, contratado em meio, não marcava um gol desde agosto do ano passado, quando ainda jogada pelo Orlando City, da MLS. Marcos Leonardo fez, de pênalti, o gol do do Peixe, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos e está na 14ª posição, com 16 pontos.

No Beira-Rio, Internacional e Palmeiras ficaram no 0 a 0, resultado que resume o momento ruim das duas equipes no Brasileiro. Pior ainda para o Palmeiras, que chegou ao quinto jogo seguido sem vitória e ainda saiu do G4, caindo para a sexta colocação, com 25 pontos. O Inter, em 11º lugar, está com 22 pontos, sem vencer há três jogos.

O Goiás, com 11 pontos e na luta para deixar a zona do rebaixamento (17º), enfrenta nesta segunda-feira (17), às 20h, o Atlético-MG, que na 12ª colocação, não vence desde a nona rodada do campeonato. A rodada ainda será concluída por América-MG x Vasco da Gama e Corinthians x Grêmio, que foram adiados, devido a conflito de datas da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A CBF ainda não divulgou os novos dias e horários.

Resultados da 15ª rodada

Cruzeiro 0 x 0 Coritiba

Fortaleza 0 x 1 Cuiabá

Athletico 2 x 0 Bahia

Botafogo 2 x 0 Bragantino

Fluminense 0 x 0 Flamengo

São Paulo 4 x 1 Santos

Internacional 0 x 0 Palmeiras