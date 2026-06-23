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Esporte

Neymar x Escócia: craque vai usar caneleira de R$ 7 mil

Camisa 10 da seleção brasileira poderá estrear na Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 23 jun 2026, 12h07
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Neymar of Brazil celebrates at the end of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)
Neymar durante a Copa do Mundo de 2022 (Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)
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Neymar x Escócia: craque vai usar caneleira de R$ 7 mil Priorize VEJA no Google

O atacante Neymar vai usar caneleiras avaliadas em R$ 7 mil durante a partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo. O material foi produzido pela empresa Profix e personalizado pelo artista plástico Thiago Rosinhole.

“Cada caneleira foi produzida a partir de um escaneamento 3D da perna do atleta, garantindo um nível de precisão impressionante em curvatura, encaixe e conforto. Tecnologia aplicada para criar algo verdadeiramente único”, disse a empresa.

Ainda sem jogar, o camisa 10 da seleção brasileira voltou a treinar com bola nos últimos dias – um mês depois da lesão na panturrilha. Enquanto isso, o técnico Carlo Antelotti preparou uma mudança radical para Neymar.

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Vaga de Raphinha

Tudo indica que Neymar não será titular contra a Escócia, mesmo com a lesão de Raphinha. Outros três jogadores despontam como favoritos e o camisa 10 deve ser uma opção para a segunda etapa.

Política

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo” incomodou políticos da direita, que foram reclamar em suas páginas nas redes sociais. No fim, o futebol desaparece e sobra apenas a insuportável, tóxica e estéril polarização.

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Copa do Mundo 2026
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