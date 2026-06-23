Neymar x Escócia: craque vai usar caneleira de R$ 7 mil

O atacante Neymar vai usar caneleiras avaliadas em R$ 7 mil durante a partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo. O material foi produzido pela empresa Profix e personalizado pelo artista plástico Thiago Rosinhole.

“Cada caneleira foi produzida a partir de um escaneamento 3D da perna do atleta, garantindo um nível de precisão impressionante em curvatura, encaixe e conforto. Tecnologia aplicada para criar algo verdadeiramente único”, disse a empresa.

Ainda sem jogar, o camisa 10 da seleção brasileira voltou a treinar com bola nos últimos dias – um mês depois da lesão na panturrilha. Enquanto isso, o técnico Carlo Antelotti preparou uma mudança radical para Neymar.

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Vaga de Raphinha

Tudo indica que Neymar não será titular contra a Escócia, mesmo com a lesão de Raphinha. Outros três jogadores despontam como favoritos e o camisa 10 deve ser uma opção para a segunda etapa.

Política

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo” incomodou políticos da direita, que foram reclamar em suas páginas nas redes sociais. No fim, o futebol desaparece e sobra apenas a insuportável, tóxica e estéril polarização.

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