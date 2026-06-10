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Esporte

Neymar vira piada às vésperas da Copa do Mundo

Convocado, atacante se recupera de uma lesão na panturrilha

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h07 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h08
Neymar Jr, com barba e boné branco virado para trás, veste a camisa azul e verde da seleção brasileira, olhando para frente com expressão séria
Neymar acompanhou do banceo de reservas o amistoso entre Brasil e Panamá do Maracanã (Wagner Meier/Getty Images)
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Neymar vira piada às vésperas da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Desde que teve uma lesão na panturrilha confirmada às vésperas da Copa do Mundo, Neymar voltou ao centro das atenções nas redes sociais. A notícia desencadeou uma enxurrada de memes, ironias e comentários sobre o histórico de problemas físicos do camisa 10, transformando seu nome em um dos assuntos mais comentados entre os torcedores.

“Convocaram o Neymar ou o departamento médico?”, ironizou um usuário do X. Outra publicação fez referência à recente polêmica envolvendo a vida pessoal do jogador: “Vi um comentário dizendo que, se o Neymar mente para a esposa, por que não mentiria para o Ancelotti?”, escreveu uma internauta.

Leia também: Vampeta questiona privilégio de Neymar na Copa do Mundo

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Também repercutiu nas redes uma análise bem-humorada exibida em um programa de TV sobre os “números” de Neymar desde a convocação por Carlo Ancelotti. A lista incluía cortes de cabelo, fotos com jogadores do Panamá e visitas a churrascarias. “Jogador home office”, brincou um torcedor.

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Apesar das brincadeiras, Neymar permanece integrado à delegação nos Estados Unidos e segue um cronograma intensivo de recuperação. A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante a partir da segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti, no dia 19. A CBF informou que o jogador apresenta evolução clínica, mas ainda não confirmou uma data para seu retorno aos gramados.

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