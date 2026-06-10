Vampeta questiona privilégio de Neymar na Copa do Mundo

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Vampeta criticou os privilégios concedidos a Neymar durante a concentração para a Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11. O ex-volante questionou a autorização para que o atacante receba familiares no local enquanto se recupera de lesão.

“A seleção está concentrada para a Copa do Mundo. Só vai abrir a porta para Neymar e a família dele. É isso? Isso é foco?”, disparou.

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

Fora dos gramados devido a uma lesão na panturrilha, o atacante intensificou a recuperação física na tentativa de ficar à disposição da equipe durante o Mundial. Para Vampeta, a presença de familiares na concentração até pode ser compreensível nas folgas entre partidas, mas não quando o jogador está lesionado e em processo de recuperação. “Não existe isso. Se estivesse inteiro…”, disparou.

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A seleção brasileira estreia no torneio no sábado, 13, diante de Marrocos. Enquanto corre contra o tempo para voltar a atuar, Neymar segue como dúvida para jogar com a equipe na competição. A expectativa é de que ele esteja apto para a partida contra o Haiti, no dia 19.

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