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Esporte

Luxemburgo critica decisão de Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo

Ex-treinador questionou atual técnico da Seleção Brasileira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h06
Vanderlei Luxemburgo e Carlo Ancelotti
Vanderlei Luxemburgo e Carlo Ancelotti (Instagram/Reprodução)
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Luxemburgo critica decisão de Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo disparou críticas ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, questionando os testes realizados no time a poucos dias para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

Fazer teste às vésperas da Copa do Mundo com os jogadores. Alguma coisa está errada. Estamos com um treinador há bastante tempo; os resultados nas Eliminatórias não foram bons, a pontuação foi a mesma do Fernando Diniz e Dorival Júnior”, disse em uma publicação nas redes sociais, na ocasião do amistoso contra o Egito, no sábado, 6.

Para Luxemburgo, o teste não é um sinal bom. “Tinha que ter um time base. Talvez uma vaga ou outra para o time titular. Mas testes, neste momento? É preciso ter conjunto, se conhecer, dominar a bola e já saber o que vai fazer”, completou.

O Brasil estreia no Mundial no próximo sábado, 13, contra a seleção do Marrocos. A partida está marcada para as 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O segundo jogo será contra o Haiti, no dia 19, e Escócia, em 24 de junho.

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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Gente
Seleção Brasileira de Futebol
Vanderlei Luxemburgo
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