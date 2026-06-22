Neymar treina de novo e pode encarar a Escócia

Neymar treinou normalmente nesta segunda-feira, 22, ao lado dos companheiros de seleção. O camisa 10 pode ser uma das opções do técnico Carlo Ancelotti na quarta-feira, 24, contra a Escócia.

Convocado para a sua quarta Copa do Mundo, o atacante demorou 30 dias para se recuperar de uma lesão na panturrilha. Voltou a treinar com bola na última semana e não viajou para o jogo contra o Haiti com o objetivo de completar o tratamento.

Vaga de Raphinha

Tudo indica que Neymar não será titular contra a Escócia, mesmo com a lesão de Raphinha. Outros três jogadores despontam como favoritos e o camisa 10 deve ser uma opção para a segunda etapa.

Política

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo” incomodou políticos da direita, que foram reclamar em suas páginas nas redes sociais. No fim, o futebol desaparece e sobra apenas a insuportável, tóxica e estéril polarização.