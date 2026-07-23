Neymar toma decisão após rasteira no pôquer: de volta à mesa

Neymar viveu uma maratona nas mesas de pôquer nesta quarta-feira, 22, durante o BSOP Winter, em São Paulo. O atacante, que foi poupado do jogo do Santos contra o Universidad Central, começou o dia disputando a fase decisiva do Invitational, torneio com buy-in de 25 mil reais, mas acabou eliminado cerca de duas horas após o reinício da competição. O craque ficou fora da faixa de premiação e saiu com o bolso vazio.

Sem deixar o evento, o camisa 10 decidiu tentar a sorte novamente. Pouco depois da eliminação, fez uma nova inscrição, desta vez no 1-Day High Roller, torneio de 10 mil reais disputado até a madrugada.

Na segunda competição, Neymar chegou a vencer uma mão contra Deickson Abril, o “Gordão”, mas acabou sendo eliminado justamente pelo adversário. O desfecho ganhou um ingrediente curioso: horas depois, Deickson foi campeão do High Roller e levou o prêmio de 245 mil reais.

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