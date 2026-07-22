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Esporte

A nova polêmica de Neymar no pôquer e sem jogar pelo Santos

Camisa 10 foi poupado de partida pela comissão técnica

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h08 | Atualizado em 22 jul 2026, 15h59
Neymar Jr sorrindo e usando óculos escuros, boné colorido e jaqueta vermelha, sentado em uma mesa de pôquer com fichas azuis e amarelas à frente. Um homem barbudo com moletom branco está à esquerda
Neymar durante campeonato de pôquer em São Paulo (BSOP/Reprodução)
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A nova polêmica de Neymar no pôquer e sem jogar pelo Santos Priorizar nos meus resultados Google

Neymar chamou atenção na noite desta terça-feira, 21, ao marcar presença no BSOP Winter, etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer, disputada em São Paulo, justamente enquanto o Santos enfrentava a Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O camisa 10 não viajou com a delegação por decisão da comissão técnica, que optou por poupá-lo da partida pelo desgaste com a Copa do Mundo. 

Leia também: Neymar perde fortuna em torneio de pôquer após derrota na Copa

Nas redes sociais, imagens do atacante no torneio repercutiram entre torcedores durante a vitória por 4 a 1 sobre a equipe venezuelana, resultado que deixou o Santos muito próximo da classificação às oitavas de final da competição continental.

Futebol: as contratações de peso na temporada

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Após a partida, o técnico Cuca explicou que Neymar foi preservado por controle de carga física e confirmou que o astro deverá estar à disposição para o compromisso contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. 25.

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Esta é a segunda vez que o craque marca presença na mesma etapa do campeonato de pôquer. No ano passado, ele terminou em 29º lugar entre os 346 inscritos e levou pouco mais de 53 mil reais com a participação.

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