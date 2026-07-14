Neymar perde fortuna em torneio de pôquer após derrota na Copa

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Após a recente eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar enfrentou mais um revés: foi eliminado da World Series of Poker (WSOP) em Las Vegas. O craque investiu R$ 51 mil no torneio de No-Limit Hold’em Six-Handed, mas não conseguiu avançar para a fase de premiação. Entenda os detalhes da semana difícil do jogador.

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Não completou nem uma semana da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo, e Neymar sofreu uma nova e contundente derrota. O camisa 10 participou da World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, mas acabou se despedindo da competição antes de alcançar a faixa de premiação.

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Para ingressar na disputa do Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, o brasileiro investiu cerca de 51 mil reais. No entanto, não conseguiu avançar ao segundo dia do torneio.

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