Neymar perde fortuna em torneio de pôquer após derrota na Copa
Jogador disputou torneio da World Series of Poker em Las Vegas
Não completou nem uma semana da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo, e Neymar sofreu uma nova e contundente derrota. O camisa 10 participou da World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, mas acabou se despedindo da competição antes de alcançar a faixa de premiação.
Para ingressar na disputa do Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, o brasileiro investiu cerca de 51 mil reais. No entanto, não conseguiu avançar ao segundo dia do torneio.
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