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Esporte

Neymar perde fortuna em torneio de pôquer após derrota na Copa

Jogador disputou torneio da World Series of Poker em Las Vegas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h48 | Atualizado em 14 jul 2026, 18h13
Neymar Jr. sentado em uma mesa de pôquer, usando um moletom cinza com estampa de boca amarela e um boné preto, com fones de ouvido brancos. Ele olha para frente, com expressão séria, enquanto outras pessoas jogam ao redor. Um celular está sobre a mesa verde à sua frente
Neymar no World Series of Poker (X/Reprodução)
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Neymar perde fortuna em torneio de pôquer após derrota na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Não completou nem uma semana da eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo, e Neymar sofreu uma nova e contundente derrota. O camisa 10 participou da World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, mas acabou se despedindo da competição antes de alcançar a faixa de premiação.

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Para ingressar na disputa do Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, o brasileiro investiu cerca de 51 mil reais. No entanto, não conseguiu avançar ao segundo dia do torneio.

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