Neymar publica vídeo com música que pede voto em Bolsonaro

É oficial: Neymar vota em Jair Bolsonaro (PL). Um dia depois de postar um vídeo no qual agradecia o presidente por uma visita ao instituto que leva seu nome, em Praia Grande, no litoral sul paulista, mas sem declarar voto, nesta quinta-feira, 29, o atacante do PSG voltou às redes sociais para ser mais claro.

Em seu TikTok, Neymar postou um vídeo no qual aparece dançando uma canção com os versos: “Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro”, a três dias da eleição presidencial da qual Bolsonaro aparece em segundo nas pesquisas, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dia antes, em conteúdo de 30 segundos de duração que circulou nas redes sociais, o camisa 10 do Paris Saint-Germain não declarou voto, mas também cita a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro e atual candidato ao governo de São Paulo.

“Fala presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem essa visita ao Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida. Eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau tchau”, disse o atacante.

Agora a esquerda surta!🙃🙃@neymarjr agradecendo a visita do Presidente @jairbolsonaro da Primeira Dama Michelle Bolsonaro e do @tarcisiogdf ao @InstitutoNJr A oposição já acionou a justiça para o Neymar não ser convocado pra Copa?⚽️😂 Pra cima…🚀🇧🇷🫡2️⃣2️⃣👊🏻 pic.twitter.com/u5KUfw8435 — Elisa Brom (@brom_elisa) September 28, 2022

Bolsonaro visitou as instalações do projeto social, cumprindo agenda de campanha no litoral, onde também participou, sem capacete, de um passeio de moto ao lado de apoiadores.

No local, conversou com crianças e conheceu os espaços onde o jogador promove atividades para crianças. O complexo, localizado no Jardim Glória, desenvolve desde 2014 jovens a partir de atividades esportivas, que recebem assistência média, educacional e outros serviços.

A relação de Bolsonaro com Neymar começou pouco antes da Copa América de 2019, quando o jogador foi cortado por lesão e recebeu a visita do presidente em Brasília.

