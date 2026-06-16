Neymar: 4 filhas e 4 jogos em 4 anos

Neymar Jr. e a esposa Bruna Biancardi anunciaram nessa segunda-feira 15 que terão mais uma menina. É a quarta vez que o jogador engravida desde a Copa do Mundo de 2022, mesmo período em que jogou apenas quatro partidas pela seleção brasileira.

Mavie nasceu em 2023, Helena em 2024, Mel em 2025 e agora, em 2026, mais uma gestação. Destas, apenas Helena tem outra mãe, a modelo Amanda Kimberlly. Já Neymar, tem um quinto filho, seu primogênito Davi Lucca. Nascido em 2011, o menino é filho da influenciadora Carol Dantas.

Como o camisa 10 está concentrado com a seleção brasileira para a disputa do Mundial, o anúncio foi feito nas redes sociais por meio de um vídeo gravado previamente. Neymar e Biancardi aparecem fazendo brincadeiras e um chá revelação.

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Jogos pelo Brasil

Os quatros anos entre as duas Copas do Mundo foram marcados por lesões e duas transferências de clubes. Do PSG foi para o Al-Hilal e, ano passado, voltou ao Santos.

As únicas partidas disputadas por Neymar na seleção brasileira neste período foram em 2023, pelas Eliminatórias da Copa. Foi justamente na última delas, contra o Uruguai, que o atacante sofreu uma lesão no joelho.

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08/09/23 – Brasil 5 x 1 Bolívia

12/09/23 – Peru 0 x 1 Brasil

12/10/23 – Brasil 1 x 1 Venezuela

17/10/23 – Uruguai 2 x 0 Brasil

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Neymar segue se recuperando de outra lesão, na panturrilha, e ainda não fez sua estreia no Mundial. A expectativa é de que ele retome os treinos com bola ainda nesta semana. Convocado pela quarta vez, o jogador tem oito gols e três assistências em Copas.