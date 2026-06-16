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Esporte

Neymar: 4 filhas e 4 jogos em 4 anos

Vida do camisa 10 mudou entre as Copas de 2022 e 2026

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 08h05 | Atualizado em 16 jun 2026, 09h31
Neymar em ação pela seleção brasileira - 12/10/2023
Neymar em ação pela seleção brasileira - 12/10/2023 (Pedro Vilela/Getty Images)
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Neymar: 4 filhas e 4 jogos em 4 anos Priorize VEJA no Google

Neymar Jr. e a esposa Bruna Biancardi anunciaram nessa segunda-feira 15 que terão mais uma menina. É a quarta vez que o jogador engravida desde a Copa do Mundo de 2022, mesmo período em que jogou apenas quatro partidas pela seleção brasileira.

Mavie nasceu em 2023, Helena em 2024, Mel em 2025 e agora, em 2026, mais uma gestação. Destas, apenas Helena tem outra mãe, a modelo Amanda Kimberlly. Já Neymar, tem um quinto filho, seu primogênito Davi Lucca. Nascido em 2011, o menino é filho da influenciadora Carol Dantas.

Como o camisa 10 está concentrado com a seleção brasileira para a disputa do Mundial, o anúncio foi feito nas redes sociais por meio de um vídeo gravado previamente. Neymar e Biancardi aparecem fazendo brincadeiras e um chá revelação.

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Jogos pelo Brasil

Os quatros anos entre as duas Copas do Mundo foram marcados por lesões e duas transferências de clubes. Do PSG foi para o Al-Hilal e, ano passado, voltou ao Santos.

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As únicas partidas disputadas por Neymar na seleção brasileira neste período foram em 2023, pelas Eliminatórias da Copa. Foi justamente na última delas, contra o Uruguai, que o atacante sofreu uma lesão no joelho.

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08/09/23 – Brasil 5 x 1 Bolívia
12/09/23 – Peru 0 x 1 Brasil
12/10/23 – Brasil 1 x 1 Venezuela
17/10/23 – Uruguai 2 x 0 Brasil

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Neymar segue se recuperando de outra lesão, na panturrilha, e ainda não fez sua estreia no Mundial. A expectativa é de que ele retome os treinos com bola ainda nesta semana. Convocado pela quarta vez, o jogador tem oito gols e três assistências em Copas.

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Copa do Mundo 2026
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Seleção Brasileira de Futebol
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