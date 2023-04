NBA Park: liga inaugura seu primeiro parque temático, em Gramado

Os fãs brasileiros de basquete acabam de ganhar mais uma atração no país. A NBA, liga profissional de basquete americano, escolheu Gramado, no Rio Grande do Sul, para abrir seu primeiro parque temático – o NBA Park, maior espaço do mundo de imersão na liga esportiva.

O espaço de 4 mil metros quadrados conta com 15 atrações, entre elas museu, quadra oficial, restaurante temático e espaço infantil. Entre os itens expostos, os visitantes encontrarão o troféu Larry O’Brien, um dos principais destaques, e diversos itens autografados por lendas do basquete como LeBron James, Magic Johnson e Michael Jordan.

Divididos entre os cinco andares de atrações, os entusiastas do basquete também terão acesso a espaços interativos, como realidade aumentada para assistir a um jogo da NBA direto da quadra, replay center para fazer o papel do árbitro em um centro de controle tecnológico, treinos de arremesso e salto, teste de agilidade e máquinas de arremesso.

O local ainda contará com uma NBA Store – a terceira maior do país, com mais de 3 000 itens à venda – e com a presença de quatro mascotes oficiais, Burnie, do Miami Heat; Stuff, The Magic Dragon, do Orlando Magic; The Raptor, do Toronto Raptors e The Gorilla, do Phoenix Suns.

Com desconto para crianças, idosos ou estudantes e gratuidade para pessoas com deficiência, os ingressos custam R$249. Quem fizer a compra nas primeiras semanas também pode conseguir bilhetes mais baratos.

Gramado, que recebeu quase 8 milhões de visitantes em 2022, foi escolhida pelo seu grande potencial turístico. A cidade também conta com outros parques temáticos, como o Acquamotion, o Mundo do Chocolate e a Aldeia do Papai Noel.