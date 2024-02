Não tão rápido, rebate Fifa sobre testes com cartão azul

Não tão rápido. Um dia depois de o International Football Association Board (IFAB) anunciar testes para um novo cartão punitivo de cor azul nas Copas da Inglaterra masculina e feminina, a Fifa se pronunciou contrariamente à decisão. Em sua conta no X, ex-Twitter, a entidade máxima do futebol mundial disse que os relatos do novo cartão nos níveis de elite do futebol são “incorretos e prematuros”.

A nota da Fifa vai além. Diz que testes do novo cartão azul devem ser feitos “de forma responsável” nas categorias de base e que defenderá essa abordagem na na Assembleia Geral do IFAB, em março. É um banho de água fria na tentativa do conselho que define e controla as regras do futebol mundial de impor mais sanções no campo de jogo, como se faz hoje em outros esportes coletivos como rúgbi e hóquei.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature. Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this… — FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024

Na quinta-feira, 8, a imprensa britânica noticiou que o cartão azul seria aplicado para atletas que praticassem antijogo (impedir ataque adversário ou atrasar deliberadamente o jogo) ou ofendessem os árbitros. A pena: dez minutos fora do campo. Dois cartões azuis ou um amarelo e outro azul para o mesmo jogador equivaleriam a um vermelho e expulsão. Os parâmetros seriam publicados pela IFAB nesta sexta, 9.

Cartão amarelo ou azul?

O IFAB, que desde novembro vem discutindo a nova forma de punição, e confirmou que existem testes em andamento no futebol amador e juvenil na Inglaterra e no País de Gales, mas os árbitros têm usado cartões amarelos em vez de azuis para aplicá-la. Com o pronunciamento da Fifa, o debate na próxima assembleia geral do conselho em Loch Lomond, Escócia, em 2 de março, deverá ser mais agitado.