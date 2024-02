Cartão azul no futebol passará por testes na Copa da Inglaterra

Não bastassem dois cartões, o amarelo e o temido vermelho, para complicar vida de árbitros e jogadores de futebol, a International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do esporte, vai testar um terceiro, o azul. A nova modalidade de punição, que tira o atleta de campo por dez minutos em razão de antijogo, simulação ou desrespeito a um dos árbitros, será testada pela instituição no próximo verão europeu, nas Copas da Inglaterra masculina e feminina.

O IFAB, que colocou os cartões azuis em pauta desde novembro, publicará os protocolos detalhados na sexta-feira, 9. Já existem testes em andamento no futebol amador e juvenil na Inglaterra e no País de Gales, mas os árbitros têm usado cartões amarelos em vez de azuis para a punição. O conselho deverá dar luz verde ao teste em níveis mais profissionais do jogo em sua próxima assembleia geral anual em Loch Lomond, Escócia, em 2 de março.

Outros itens dessa agenda incluem testes de “períodos de reflexão” após conflitos entre jogadores, punindo os goleiros que desperdiçam tempo com a marcação de tiro de meta e permitindo apenas que o capitão do time se aproxime do árbitro. “Vejo como interessante se aplicado para toda e qualquer reclamação com árbitro, para quem comete a quinta ou décima falta em sequência, ou mesmo para quem comemora gols retirando camisa, que é um bom exemplo de ato que gera expulsões tidas como indevidas pela maioria das pessoas”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que administra as carreiras de vários atletas.

E o aspecto psicológico?

Sob o ponto de vista da psicologia, Eduardo Cillo, coordenador de psicologia esportiva do COB (Comitê Olímpico do Brasil), entende que o novo recurso pode ser interessante. “Eu reflito sobre o impacto que vai ter no comportamento dos jogadores, na medida em que ficar 10 minutos fora de campo, implicando em inferioridade numérica temporária e consistir em uma vantagem (ao adversário). Algo que já acontece em outras modalidades coletivas de quadra, no qual esse tipo de penalidade é aplicada. O impacto no comportamento vai depender muito dos critérios que vão ser utilizados na aplicação dessa penalidade. Então, a depender dos critérios, o jogador vai passar a evitar certas atitudes que podem gerar essa infração, assim como a aplicação do amarelo e vermelho fazem”.