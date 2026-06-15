Mulher de Raphinha denuncia ataques na Copa do Mundo

A influenciadora Natalia Belloli, mulher de Raphinha, denunciou que vem recebendo uma série de ataques desde a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, no último sábado, 13. Em um desabafo publicado no Instagram, Natalia condenou a violência nas plataformas digitais e compartilhou capturas de tela com as ofensas recebidas por ela e o marido.

“As críticas fazem parte do esporte, mas o ataque, a ofensa e a desumanização nunca deveriam fazer parte de nada. Em que mundo estamos vivendo, onde se defender de ataques passou a ser considerado errado? Onde a crueldade é normalizada, mas a reação de quem está sendo ferido é julgada?”, declarou.

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Entre as mensagens exibidas por Natalia aparecem xingamentos e insultos direcionados ao casal, com frases como “desgraça, vai embora do Brasil”, “vagabunda você e seu marido lixo” e “jogador de clube lixo, joga nada”. A influenciadora não informou se pretende tomar medidas legais ou denunciar os autores das mensagens.

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