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Esporte

Mulher de Raphinha denuncia ataques na Copa do Mundo

Natalia Belloli fez um desabafo nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h21 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h23
Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera. Ele usa um durag preto e barba, ela tem cabelos longos e veste uma camisa da seleção brasileira
Raphinha com a mulher, Natalia Belloli (Instagram/Reprodução)
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A influenciadora Natalia Belloli, mulher de Raphinha, denunciou que vem recebendo uma série de ataques desde a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, no último sábado, 13. Em um desabafo publicado no Instagram, Natalia condenou a violência nas plataformas digitais e compartilhou capturas de tela com as ofensas recebidas por ela e o marido.

“As críticas fazem parte do esporte, mas o ataque, a ofensa e a desumanização nunca deveriam fazer parte de nada. Em que mundo estamos vivendo, onde se defender de ataques passou a ser considerado errado? Onde a crueldade é normalizada, mas a reação de quem está sendo ferido é julgada?”, declarou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Entre as mensagens exibidas por Natalia aparecem xingamentos e insultos direcionados ao casal, com frases como “desgraça, vai embora do Brasil”, “vagabunda você e seu marido lixo” e “jogador de clube lixo, joga nada”. A influenciadora não informou se pretende tomar medidas legais ou denunciar os autores das mensagens.

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