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Esporte

O cachê de Raphinha para tirar a roupa em campanha antes da Copa

Atacante da Seleção Brasileira estrela anúncio da Calvin Klein

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 12h57
Homem negro sem camisa, com tranças e barba, em um ambiente azul futurista com uma esfera luminosa flutuante à esquerda
Raphinha tira a roupa em campanha antes da Copa (./Divulgação)
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O cachê de Raphinha para tirar a roupa em campanha antes da Copa Priorize VEJA no Google

Atacante da Seleção Brasileira, Raphinha estrela a nova campanha da Calvin Klein, de roupas íntimas. No ensaio, o jogador de 29 anos aparece apenas cueca da marca, em poses descontraídas.

Para expor a aparência e a boa forma física, o atleta embolsou a quantia de 1 milhão e quinhentos mil reais, segundo apurações da coluna GENTE. Algo digno das grandes estrelas nacionais em campanhas de grande porte. As fotos foram realizadas há cerca de um mês, nos Estados Unidos e levaram cerca de cinco horas de duração. Nervosismo? Nem um pouco. Para descontrair, a equipe sugeriu que ele interagisse com uma bola. Assim tudo ficou mais suave para o atacante.

A ideia das fotos em movimento era mostrar como as peças são confortáveis para quem está sempre em ritmo acelerado, além de se preocupar com bem-estar e beleza. Ele é um dos principais jogadores do “elenco” da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

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