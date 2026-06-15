O pedido de esposa de Raphinha após empate do Brasil na estreia da Copa
Críticas ao atacante pipocam nas redes deste sábado, 13
Natalia Belloli, esposa de Raphinha, fez uma reflexão após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Por meio dos stories do Instagram, publicou um texto do criador de conteúdo Edgard Abbehusen, que defendeu a importância de apoiar a Seleção sendo “cafona torcer contra o Brasil”.
Vale lembrar que o atacante, que foi titular e permaneceu em campo durante toda a partida, teve atuação bastante questionada por um desempenho bem abaixo das expectativas.
“É cafona torcer contra o Brasil. Você pode questionar, cobrar e exigir mais do país que você ama. Isso é cidadania e eu estou contigo, mas torcer contra nossa seleção no meio de uma Copa do Mundo é diferente. É como negar a nossa história, a nossa garra e a alegria que esse povo coloca dentro de uma camisa amarela. Eu acredito no Brasil. Num Brasil que canta junto, que chora junto e que torce junto. Num país que tem problemas sérios, que enfrenta contradições enormes, mas que merece esse respiro na Copa do Mundo. Que os jogos da seleção sirvam para a gente encontrar uma unidade. O futebol não resolve tudo, mas tem a capacidade de fazer a gente ser um povo só. Que Deus abençoe a nossa seleção”, disse o texto compartilhado por ela.
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