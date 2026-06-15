O pedido de esposa de Raphinha após empate do Brasil na estreia da Copa

Natalia Belloli, esposa de Raphinha, fez uma reflexão após o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Por meio dos stories do Instagram, publicou um texto do criador de conteúdo Edgard Abbehusen, que defendeu a importância de apoiar a Seleção sendo “cafona torcer contra o Brasil”.

Vale lembrar que o atacante, que foi titular e permaneceu em campo durante toda a partida, teve atuação bastante questionada por um desempenho bem abaixo das expectativas.

“É cafona torcer contra o Brasil. Você pode questionar, cobrar e exigir mais do país que você ama. Isso é cidadania e eu estou contigo, mas torcer contra nossa seleção no meio de uma Copa do Mundo é diferente. É como negar a nossa história, a nossa garra e a alegria que esse povo coloca dentro de uma camisa amarela. Eu acredito no Brasil. Num Brasil que canta junto, que chora junto e que torce junto. Num país que tem problemas sérios, que enfrenta contradições enormes, mas que merece esse respiro na Copa do Mundo. Que os jogos da seleção sirvam para a gente encontrar uma unidade. O futebol não resolve tudo, mas tem a capacidade de fazer a gente ser um povo só. Que Deus abençoe a nossa seleção”, disse o texto compartilhado por ela.

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