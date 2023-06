As íntimas relações de Silvio Berlusconi com o futebol

Aos 86 anos, Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12). O controverso político italiano, empresário de comunicação e ex-proprietário do Milan estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, onde tratava de uma leucemia e problemas pulmonares.

Um dos homens mais ricos da Itália e quatro vezes primeiro-ministro do país (1994-95, 2001-05, 2005-06 e 2008-11), Berlusconi ganhou fama com o futebol ao “ressuscitar” o Milan em meados da década de 80. Ele adquiriu o clube em 1986. De passado glorioso, os Rossoneri vinham de jejum de títulos e pior, de dois rebaixamentos no campeonato Nacional. Com injeção de capital, contratação de craques e formação de outros grandes nomes, o Milan voltou às alturas.

Nos 31 anos em que esteve com as mãos na equipe, foram 29 títulos conquistados, entre eles, cinco Champions League (o Milan tem sete e só perde para o Real Madrid, que tem 14), nove campeonatos Italianos e quatro Mundiais de Clubes. Além das glórias, a equipe rubro-negra montou esquadrões lendários, com craques do calibre de Baresi, Maldini, Van Barsten, Gullit, Costacurta, Seedorf, Kaká, Sevchenko, Rui Costa, Pirlo, entre outros.

O clube italiano, vendido, em 2017, para investidores chineses, soltou nota, lamentando a morte de Berlusconi: “O Milan, profundamente consternado, chora o falecimento do inesquecível Silvio Berlusconi e abraça calorosamente a sua família, e amigos mais próximos.”

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

O Monza, clube da terceira divisão que Berlusconi comprou em 2018, e que nesta temporada disputou a série A depois 110 anos, também soltou comunicado sobre a perda do proprietário. “Um vazio que nunca poderá ser preenchido. Para sempre conosco, obrigado por tudo Presidente.”

Além dos times ligados ao empresário, uma série de outras equipes também, via redes sociais, se manifestaram. Entre eles, a arquirrival Internazionale.

Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la… pic.twitter.com/YHLZzNIMOI — Inter (@Inter) June 12, 2023

O jogador Alexandre Pato, agora no São Paulo, também fez comentários, lamentando a morte. Pato, que foi uma das apostas de Berlusconi no Milan, chegou a namorar com Barbara, filha do político e empresário.

Berlusconi, é claro, nunca foi unanimidade – ao contrário. Mas no mundo do futebol foi sempre respeitado, dada a força do dinheiro que movia montanhas.