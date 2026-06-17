Messi precisou do dobro de jogos de Pelé

O hat-trick de Lionel Messi nessa terça-feira, 16, provocou uma série de alterações nos rankings históricos da Copa do Mundo. O argentino chegou a 16 gols e se igualou ao alemão Miroslav Klose.

O feito, no entanto, só foi alcançado em sua sexta participação no Mundial. Atual campeão, Messi é o jogador com mais partidas disputadas no torneio e precisou de 27 para fazer 16 gols e 8 assistências, com uma média de 0,89 por partida.

Já Pelé, é outra história. Além de ter três títulos em quatro participações, o brasileiro fez 12 gols e deu 9 assistências em 14 jogos, com média de 1,5 por partida.

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Noite emocionante

A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.