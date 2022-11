Messi perde pênalti, mas Argentina vence a Polônia e avança em 1º

A Argentina se recuperou de um baque após Lionel Messi perder um pênalti no primeiro tempo e venceu a Polônia por 2 a 0 nesta quarta-feira, 30, garantindo a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo do Catar. Alexis Mac Allister e Julián Álvarez, apostas do técnico Lionel Scaloni, fizeram os gols na segunda etapa. Os europeus só se defenderam o jogo todo, mas também conseguiram a classificação.

Nas oitavas de final, a Argentina vai enfrentar a Austrália, que ficou em segundo do Grupo D, em duelo marcado para este sábado, 3, às 12h (de Brasília). Já a Polônia, que só superou o México por ter levado menos cartões amarelos, tem pedreira pela frente: encara a França, no domingo, 4, também às 12h.

A Argentina dominou completamente o primeiro tempo. Trocando passes, envolvendo Messi na criação e contando com uma marcação frouxa da Polônia, o time sul-americano mandou na partida e teve várias chances de marcar.

Álvarez, ganhando chance no ataque no lugar de Lautaro Martínez, teve um chute bloqueado, e Acuña soltou uma bomba para fora na sequência. Di María quase fez um gol olímpico. Os europeus nem contra-atacar conseguiam, limitando-se a defender.

Continua após a publicidade

Mas a oportunidade de ouro chegou aos 38 minutos, quando Messi saltou para cabecear um cruzamento e foi atingido no rosto pelo goleiro Szczesny. Após checagem no VAR, a arbitragem deu o polêmico pênalti para a Argentina. Messi foi para a cobrança mas Szczesny voou no canto para espalmar, pegando sua segunda penalidade na Copa – já tinha defendido cobrança do saudita Al-Dawsari na rodada passada.

A resistência da Polônia, porém, não durou nem um minuto no segundo tempo. Molina recebeu de Di María na direita e cruzou rasteiro para Mac Allister, que bateu de primeira. O chute saiu mascado, mas morreu no cantinho, fora do alcance de Sczesny: 1 a 0.

O domínio argentino prosseguiu e o segundo gol veio naturalmente, aos 23 minutos. Enzo Fernández deu ótimo passe em profundidade para Álvarez, que dessa vez não perdoou e bateu forte, no ângulo, para ampliar.

O atacante ainda teve a chance de fazer mais um pouco depois, após lindo passe de Messi, mas bateu na rede pelo lado de fora. Lautaro também perdeu cara a cara no fim, mas não fez falta: Argentina e Polônia classificadas às oitavas.

Continua após a publicidade