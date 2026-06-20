Memphis Depay vai jogar? Veja escalação da Holanda

O acatante Memphis Depay, do Corinthians, deve jogar neste sábado, 20, na partida entre Holanda e Suécia, às 14h.

Voltando de lesão, o atacante entrou aos 20 minutos do segundo tempo na estreia e pode ser titular na partida de hoje, caso tenha condições físicas.

Possíveis adversários do Brasil na próxima fase, Holanda e Japão fizeram um dos melhores jogos da primeira rodada, no empate por 2 a 2.

Possível escalação da Holanda

Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Malen (Depay) e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman

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