Holanda x Suécia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Holanda e Suécia se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026. A Holanda busca a primeira vitória após empatar na estreia, enquanto a Suécia vem embalada por uma goleada. Saiba onde assistir, prováveis escalações, cenário do grupo e detalhes da partida crucial.

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Holanda e Suécia vão jogar neste sábado, 20, às 14h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

A equipe do técnico Ronald Koeman estreou no torneio com um empate em 2 a 2 contra o Japão, em um dos melhores jogos da Copa até aqui. Os gols da Holanda foram marcados por Virgil van Dijk e Summerville. Voltando de lesão, Memphis Depay, atacante do Corinthians, entrou aos 20 minutos do segundo tempo e pode ser titular na partida de hoje, caso tenha condições físicas.

Do outro lado, a Suécia começou com o pé direito e goleou a Tunísia por 5 a 1. Os gols suecos foram marcados por Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Gyökeres e Svanberg.

O cenário do grupo F é o seguinte: a Suécia lidera com 3 pontos e 4 gols de saldo, enquanto Holanda e Japão estão com 1 ponto e a Tunísia é a lanterna, ainda sem pontuar. Japão e Tunísia se enfrentam nesta madrugada, à 1h (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre Holanda e Suécia hoje?

Holanda e Suécia vão se enfrentar neste sábado, 20, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Holanda: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk e van de Ven; de Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Malen e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

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Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindelöf; Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari e Gudmundsson; Isak e Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

Odds para Holanda x Suécia:

Resultado final

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Betano: Holanda (1.80) – Empate (3.80) – Suécia (4.35)

Bet365: Holanda (1.72) – Empate (4.00) – Suécia (4.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);



(Inglaterra); Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);



Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra); Quarto árbitro: Abongile Tom (África do Sul);