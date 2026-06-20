Holanda x Suécia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 20, é válida pela 2ª rodada do Grupo F. Saiba como assistir ao vivo
Holanda e Suécia vão jogar neste sábado, 20, às 14h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Houston, nos Estados Unidos.
A equipe do técnico Ronald Koeman estreou no torneio com um empate em 2 a 2 contra o Japão, em um dos melhores jogos da Copa até aqui. Os gols da Holanda foram marcados por Virgil van Dijk e Summerville. Voltando de lesão, Memphis Depay, atacante do Corinthians, entrou aos 20 minutos do segundo tempo e pode ser titular na partida de hoje, caso tenha condições físicas.
Do outro lado, a Suécia começou com o pé direito e goleou a Tunísia por 5 a 1. Os gols suecos foram marcados por Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Gyökeres e Svanberg.
O cenário do grupo F é o seguinte: a Suécia lidera com 3 pontos e 4 gols de saldo, enquanto Holanda e Japão estão com 1 ponto e a Tunísia é a lanterna, ainda sem pontuar. Japão e Tunísia se enfrentam nesta madrugada, à 1h (horário de Brasília).
Como assistir ao jogo entre Holanda e Suécia hoje?
Holanda e Suécia vão se enfrentar neste sábado, 20, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Holanda: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk e van de Ven; de Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Malen e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindelöf; Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari e Gudmundsson; Isak e Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
Odds para Holanda x Suécia:
Resultado final
Betano: Holanda (1.80) – Empate (3.80) – Suécia (4.35)
Bet365: Holanda (1.72) – Empate (4.00) – Suécia (4.50)