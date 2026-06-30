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Esporte

Melhor segunda-feira? Brasil passa; Alemanha e Holanda caem nos pênaltis

Brasileiros comemoraram a eliminação de rivais históricas da seleção

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 08h24
Multidão de torcedores brasileiros, com camisas amarelas e bandeiras, vibrando intensamente. Um homem à direita ergue um chapéu vermelho, gritando, enquanto outros celebram com punhos cerrados e expressões de euforia. O céu claro e montanhas ao fundo indicam um evento ao ar livre
Torcedores na Arena Copacabana, no Rio de Janeiro (Fabio Teixeira/Anadolu/Getty Images)
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Melhor segunda-feira? Brasil passa; Alemanha e Holanda caem nos pênaltis Priorize VEJA no Google

Os brasileiros foram a loucura nessa segunda-feira, 29, com as três partidas da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação emocionante do Brasil sobre o Japão, duas adversárias históricas da seleção foram eliminadas na fase de 16 avos: Alemanha e Holanda.

No começo da tarde, o Brasil venceu os japoneses por 2 a 1 – com direito a virada e gol nos acréscimos do segundo tempo. Na sequência, viram o Paraguai eliminar a tetracampeã Alemanha nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Já de noite, um dos duelos mais aguardados: Holanda e Marrocos. A equipe africana dominou o jogo, mas também empatou por 1 a 1. Nos pênaltis, um festival de erros e vitória por 3 a 2. Europeus eliminados.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Paraguai
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Alemanha
Seleção de Futebol da Holanda
Seleção de Futebol do Marrocos
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