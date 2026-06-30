Melhor segunda-feira? Brasil passa; Alemanha e Holanda caem nos pênaltis
Brasileiros comemoraram a eliminação de rivais históricas da seleção
Os brasileiros foram a loucura nessa segunda-feira, 29, com as três partidas da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação emocionante do Brasil sobre o Japão, duas adversárias históricas da seleção foram eliminadas na fase de 16 avos: Alemanha e Holanda.
No começo da tarde, o Brasil venceu os japoneses por 2 a 1 – com direito a virada e gol nos acréscimos do segundo tempo. Na sequência, viram o Paraguai eliminar a tetracampeã Alemanha nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.
Já de noite, um dos duelos mais aguardados: Holanda e Marrocos. A equipe africana dominou o jogo, mas também empatou por 1 a 1. Nos pênaltis, um festival de erros e vitória por 3 a 2. Europeus eliminados.
Eu acho, de verdade, que hoje foi a melhor segunda-feira da história da humanidadeSiga
— Felipe Bittencourt (@felipe_bittf) June 30, 2026
melhor segunda-feira feira da minha vidaaaaaaa por isso que eu amo futebol
— mares (@mareecf) June 30, 2026
melhor segunda-feira da história meu deus do céu
— ju (@ajuliaffc) June 30, 2026
com certeza a melhor segunda feira da minha vida
— chmssᶜʳᵛᵍ (@ccraudio) June 30, 2026
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