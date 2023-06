Mbappé crítica elenco do PSG e diz que Messi não foi bem tratado

A situação entre o Paris Saint-Germain e o atacante Kylian Mbappé ganhou novas arestas. Após a divulgação, na última terça (13), de uma carta do jogador ao clube, afirmando que não vai ativar a cláusula de renovação automática no fim da próxima temporada, o que fez o clube avisá-lo que não pretende perder dinheiro com sua saída, o atacante de 24 anos voltou a fazer comentários negativos ao time parisiense. Até a estada de Lionel Messi no PSG foi abordada pelo francês.

Segundo Mbappé, o craque argentino, campeão mundial em 2022 e eleito sete vezes o melhor do mundo, não teve um bom tratamento nos dois anos em que esteve na França. Messi acaba de acertar com o Inter Miami, da Liga Norte-Americana de Futebol (MLS). Ao deixar Paris, o argentino afirmou que não foi feliz nas temporadas em que vestiu a camisa do PSG. No final da última temporada, torcedores da equipe fizeram protestos em frente à casa do atleta, pedindo para que deixasse o time.

“Estamos falando de potencialmente o melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena”, disse o jogador, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O atacante também não poupou críticas à formação do elenco do PSG, que foi comandado pelo técnico Christophe Galtier e acumulou frustrações, principalmente na eliminação precoce da Champions League (pelo Bayern de Munique, nas oitavas de final).

“Sabíamos que havia carências, e que cedo ou tarde você paga. É preciso aprender com os erros de cada temporada, para não repeti-los toda vez. Individualmente me mantenho em alto nível. Quero continuar progredindo para estar sempre no topo”, disse o atacante.

Continua após a publicidade

O descontentamento a respeito do elenco, segundo o jornal espanhol AS, foi a não efetivação de contratações que estavam engatilhadas e “prometidas” pela diretoria do PSG, como o atacante Lewandowski, que saiu do Bayern de Munique e foi para o Barcelona, e do volante francês Tchouaméni, que saiu do Monaco para o Real Madrid.

Na entrevista ao diário italiano, Mbappé também negou o pedido ao PSG para ser negociado com o Real Madrid. “Não pedi nem para ser vendido, nem para ir ao Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada.”

PSG estabelece preço

Em meio ao imbróglio com seu maior astro, que já avisou que não ficará mais de uma temporada, a diretoria do PSG já teria colocado um preço em um possível negócio envolvendo Mbappé. Logo após avisar o estafe do jogador que não pretende perdê-lo de graça em junho do ano que vem, o clube determinou que começa a ouvir propostas a partir de 120 milhões de euros (quase R$ 630 milhões), de acordo com a ESPN.