Mbappé brilha e França se classifica com vitória sobre a Dinamarca

DOHA – Nem mesmo as seguidas lesões diminuíram o poderio dos atuais campeões e favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo intenso no 947 Stadium, a França bateu a Dinamarca por 2 a 1, com mais uma atuação de gala do astro Kylian Mbappé, autor de dois gols neste sábado, 26, no duelo mais aguardado do Grupo D.

Com o resultado, os franceses garantiram vaga antecipada nas oitavas de final, com seis pontos, pois haviam vencido a Austrália na estreia por 4 a 1. Já a Dinamarca, que chegou à Copa com status de candidata a surpresa, segue com um ponto e precisará vencer a Austrália, que mais cedo chegou a três pontos com triunfo sobre a Tunísia.

O jogo realizado no estádio mais sustentável da Copa, cuja parte externa é feita com 947 contêineres, vinha cercado de grande expectativa pelo fato de a Dinamarca ter sido a “pedra no sapato” dos atuais campeões mundiais, com duas vitórias (2 a 1 e 2 a 0) neste ciclo para o Mundial. No entanto, desta vez a superioridade técnica dos franceses ficou bastante evidenciada.

A grande estrela era mesmo Kylian Mbappé, a quem os companheiros sempre buscavam e que levantava a torcida a cada toque na bola. O camisa 10, no entanto, esteve impreciso na primeira etapa, enquanto seu colega Ousmane Dembele teve atuação impecável, com dribles e belos passes pelo lado direito.

O volante Adrien Rabiot, que ganhou a chance neste Mundial após os cortes de Paul Pogba, e N’Golo Kanté, também foi destaque positivo ao aparecer na área e levar perigo em duas cabeçadas. Olivier Giroud, o substituto do cortado Karim Benzema, o melhor do mundo em 2022, deu lá suas engrossadas, mas deu trabalho à defesa escandinava.

As jogadas mais perigosas, no entanto, foram mesmo com Mbappé. Primeiro, ele recebeu belo lançamento em contra-ataque puxado por Antoine Griezmann, mas foi derrubado por Christensen, que recebeu amarelo. Já no fim da primeira etapa, o astro do PSG recebeu na área depois de belíssima arrancada de Dembele, mas pegou mal na bola e chutou por cima. A única boa chance da Dinamarca na primeira etapa saiu em contra-ataque em que Andreas Cornelius invadiu a área, mas chutou para fora.

O técnico Kasper Hjulmand decidiu mexer no intervalo, mandando a campo o atacante Martin Braithwaite na vaga de Cornelius. Mas a França seguiu dominando, com Mbappé muito a fim de jogo. O camisa 10 deu uma bela arrancada e chutou firme de esquerda, para defesa segura de Kasper Shmeichel. Pouco depois, Griezmann teve chance clara ao receber lançamento de Tchouaméni e dominar deixando Victor Nelsson para trás, mas, cara a cara com o arqueiro, e na perna boa, a canhota, o camisa 7 chutou por cima.

A fome de Mbappé foi saciada aos 15 minutos, quando o craque arrancou pela esquerda e tabelou com Theo Hernández antes de bater rasteiro, tirando de Schmeichel. No entanto, logo após sofrer o gol, Dinamarca passou a pressionar e em seu terceiro ataque seguido chegou ao empate em cobrança de escanteio de Eriksen, com desvio de Andersen e gol de Christensen.

A equipe escandinava por pouco não chegou à virada quando Eriksen acionou Maehle, que cruzou rasteiro para Lindstrom finalizar para importante defesa de Hugo Lloris. O jogo seguiu aberto e intenso. Primeiro, Rabiot por pouco não marcou um golaço ao completar de voleio um cruzamento de Hernández. Depois, Braithwaite se antecipou à zaga e recebeu passe de Khristensen, mas chutou para fora.

O lance que decidiu o jogo aconteceu aos 40 minutos, quando Griezmann acertou lindo cruzamento de curva e Mbappé ganhou a disputa com Andersen para desviar com a coxa para as redes, para delírio do lado azul do estádio. A França segue firme e assusta.

Na última rodada, a já classificada França encara a Tunísia, enquanto a Dinamarca e Austrália fazem duelo direto pela vaga, ambas na quarta-feira, 30, às 12h de Brasília.