Mãe do goleiro Vozinha chega aos Estados Unidos

A mãe do goleiro de Cabo Verde Vozinha, Ana Cândida Évora, chegou aos Estados Unidos nessa sexta-feira, 19, para assistir o filho na Copa do Mundo.

Vozinha se tornou uma das sensações do Mundial ao fechar o gol no empate por 0 a 0 contra a poderosa Espanha e ganhou 14 milhões de novos seguidores no Instagram.

“Toda a família é importante para mim, eles sempre me apoiaram. Meu pai e meu irmão também estão aqui, então estou muito feliz”, disse Vozinha à AFP.

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Ana Cândida estará no jogo contra o Uruguai nesse domingo, 21, pela segunda rodada do Grupo H. Cabo Verde também enfrenta a Arábia Saudita na sexta-feira, 26, fechando a fase de grupos do Mundial.

Governo americano

Em janeiro, Cabo Verde foi incluído em uma lista de países cujos cidadãos precisam apresentar uma caução de 15 mil dólares (R$ 77 mil) para entrar nos Estados Unidos.

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Para solucionar a entrada, o deputado democrata Hakeem Jeffries pediu uma intervenção do governo Trump na situação.