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Esporte

Mãe do goleiro Vozinha chega aos Estados Unidos

Ídolo de Cabo Verde foi um dos destaques da primeira rodada e viralizou nas redes

Por Ígor Resende 20 jun 2026, 12h16 | Atualizado em 20 jun 2026, 12h20
Duas mulheres se abraçam no aeroporto
Ana Candida Evoram mãe do goleiro Vozinha, de Cabo Verde (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)
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Mãe do goleiro Vozinha chega aos Estados Unidos Priorize VEJA no Google

A mãe do goleiro de Cabo Verde Vozinha, Ana Cândida Évora, chegou aos Estados Unidos nessa sexta-feira, 19, para assistir o filho na Copa do Mundo.

Vozinha se tornou uma das sensações do Mundial ao fechar o gol no empate por 0 a 0 contra a poderosa Espanha e ganhou 14 milhões de novos seguidores no Instagram.

“Toda a família é importante para mim, eles sempre me apoiaram. Meu pai e meu irmão também estão aqui, então estou muito feliz”, disse Vozinha à AFP.

Goleiro de pele escura, barba e cabelo crespo, vestindo camisa amarela e luvas brancas, acena com a mão direita para a torcida em um estádio de futebol lotado
Vozinha após jogo de Cabo Verde contra Espanha na Copa do Mundo (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Ana Cândida estará no jogo contra o Uruguai nesse domingo, 21, pela segunda rodada do Grupo H. Cabo Verde também enfrenta a Arábia Saudita na sexta-feira, 26, fechando a fase de grupos do Mundial.

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Governo americano

Em janeiro, Cabo Verde foi incluído em uma lista de países cujos cidadãos precisam apresentar uma caução de 15 mil dólares (R$ 77 mil) para entrar nos Estados Unidos.

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Para solucionar a entrada, o deputado democrata Hakeem Jeffries pediu uma intervenção do governo Trump na situação.

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Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
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