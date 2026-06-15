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Esporte

Vozinha: a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde que parou a Espanha

Seleção estreante na Copa do Mundo segurou a campeã mundial em empate sem gols

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h50 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h47
Goleiro de pele escura, barba e cabelo crespo, vestindo uniforme amarelo, luvas brancas, braço direito erguido em comemoração, em campo de futebol com torcida ao fundo
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Maddie Meyer - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Vozinha: a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde que parou a Espanha Priorize VEJA no Google

Vozinha já é um dos nomes mais memoráveis desta Copa do Mundo. O goleiro de Cabo Verde fez defesas decisivas que garantiram o empate em 0 a 0 da sua seleção com uma das favoritas ao título, a Espanha, em jogo realizado nesta segunda, 15. E por trás do atleta de 40 anos no primeiro Mundial na história do seu país, está um nome com influência do futebol brasileiro e uma simples origem do apelido, que já está marcado na história das Copas.

Natural de Mindelo, cidade de Cabo Verde, Vozinha é Josimar José Évora Dias na carteira de identidade. O país insular também tem o português como idioma oficial, e assim como no caso de muitos Ronaldos, Zicos e Romários, a escolha do nome também foi inspirada em um jogador de futebol brasileiro.

No caso de Vozinha, ou melhor Josimar, a inspiração veio do lateral da seleção brasileira de 1986. Josimar Higino Pereira marcou dois golaços na campanha da canarinho no Mundial daquele ano. 

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Mas na infância, o jogador recebeu um apelido distante do nome do brasileiro. Cresceu com os avós, enquanto os pais trabalhavam. Na rua, jogava bola com crianças mais velhas e não gostava de perder. 

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“Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco, essas coisas, ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós”, diz o jogador. Surgiu então, o apelido Vozinha, em referência ao competitivo jogador criado pelos avós.

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No início de sua carreira como goleiro, Josimar preferia o nome a carteira de identidade, porém, em sua primeira equipe fora de Cabo Verde, o clube de Progresso, em Angola, encontrou um xará no vestiário.

“Aí eu disse: ‘Não vou meter Josimar II na camisa’. E se todo mundo me conhecia como Vozinha em Cabo Verde, é isso que ia ficar”, afirma.

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Agora não tem volta. Vozinha será sempre lembrado como o goleiro cabo-verdiano que parou a Espanha na Copa do Mundo.

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Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Espanha
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