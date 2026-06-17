Mãe de Vozinha vai à Copa ver o filho

A mãe do goleiro Vozinha, um dos personagens mais marcantes desta Copa do Mundo, conseguiu visto e viajará aos Estados Unidos para acompanhar o restante da campanha do filho no torneio. A novidade foi anunciada pelo deputado democrata Hakeem Jeffries, que havia pedido a intervenção do governo Trump na situação. Ela estará presente já no próximo jogo, contra o Uruguai, no domingo, 21, em Miami.

A resolução do caso envolveu articulação entre o Departamento de Estado americano, o governo de Cabo Verde e a Fifa, que está organizando todo o trâmite e logística para o reencontro de mãe e filho em Miami já estão em andamento.

Ana Cândida Évora não pôde assistir ao jogo de estreia da seleção contra a Espanha, em Atlanta.

Em janeiro, Cabo Verde foi incluído em uma lista de países cujos cidadãos precisam apresentar uma caução de 15 mil dólares para entrar nos Estados Unidos. A Casa Branca anunciou no mês passado que torcedores com ingressos para a Copa estariam dispensados da exigência, mas a flexibilização chegou tarde demais para que Ana organizasse a viagem até Atlanta

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Vozinha teve uma atuação histórica, com sete defesas e um empate por 0 a 0 contra uma das favoritas ao título. Em entrevista à Reuters, Ana disse que “seu coração quase saiu pela boca” enquanto acompanhava a partida à distância.

Após o jogo, Vozinha revelou emocionado que a mãe não havia conseguido viajar por causa das novas restrições de imigração impostas pelo governo Trump.

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Vozinha, de 40 anos, é um dos jogadores mais velhos desta edição do torneio e vive agora o auge da carreira. Até o fim da última temporada, defendia o Chaves, clube da segunda divisão de Portugal, e atualmente está sem contrato. É mais uma história que contribui para a magia da Copa do Mundo.