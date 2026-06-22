Lista atualizada: Mbappé marca dois, passa Ronaldo e se aproxima de Messi na artilharia

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Lionel Messi e Kylian Mbappé seguem em uma disputa acirrada pela artilharia histórica e atual das Copas do Mundo. Enquanto Messi se tornou o maior artilheiro com 18 gols, Mbappé alcançou 16, superando Ronaldo Fenômeno. Acompanhe a rivalidade e os próximos jogos que podem definir essa corrida histórica.

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Kylian Mbappé deu uma resposta imediata a Lionel Messi. Nesta segunda, 22, no mesmo dia em que o argentino se tornou artilheiro em Copas do Mundo, o francês também marcou na vitória da França contra o Iraque, se mantendo vivo na disputa pela artilharia.

Messi chegou a inéditos 18 gols em Copas do Mundo com dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Áustria. Em sua sexta Copa do Mundo na carreira, o camisa 10 tinha anotado seu primeiro hat-trick em mundiais na estreia contra a Argélia, vencida pelos hermanos por 3 a 0.

Em sua terceira Copa do Mundo, Mbappé alcançou a marca de 16 gols. Na estreia da França, marcou dois na vitória por 3 a 1 contra Senegal e repetiu a dose na vitória contra o Iraque por 3 a 0. Ele ultrapassou Ronaldo Fenômeno que marcou quinze e igualou Miroslav Klose também com 16 gols.

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Ambos jogadores terão pelo menos mais dois jogos para aumentar suas marcas e alimentar essa rivalidade estatística.

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A Argentina enfrenta a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos, enquanto a França encara a Noruega, de outro candidato a artilharia do torneio, Erling Haaland, com dois gols na sua estreia.

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Confira a lista de artilharia em Copas do Mundo.

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Lionel Messi (Argentina): 18 gols Miroslav Klose (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 16 gols Ronaldo Fenômeno (Brasil): 15 gols Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols Just Fontaine (França): 13 gols Pelé (Brasil): 12 gol