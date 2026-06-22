Lista atualizada: Mbappé marca dois, passa Ronaldo e se aproxima de Messi na artilharia
Capitão dos Bleus voltou a marcar duas vezes pela França na vitória contra o Iraque
Kylian Mbappé deu uma resposta imediata a Lionel Messi. Nesta segunda, 22, no mesmo dia em que o argentino se tornou artilheiro em Copas do Mundo, o francês também marcou na vitória da França contra o Iraque, se mantendo vivo na disputa pela artilharia.
Messi chegou a inéditos 18 gols em Copas do Mundo com dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Áustria. Em sua sexta Copa do Mundo na carreira, o camisa 10 tinha anotado seu primeiro hat-trick em mundiais na estreia contra a Argélia, vencida pelos hermanos por 3 a 0.
Em sua terceira Copa do Mundo, Mbappé alcançou a marca de 16 gols. Na estreia da França, marcou dois na vitória por 3 a 1 contra Senegal e repetiu a dose na vitória contra o Iraque por 3 a 0. Ele ultrapassou Ronaldo Fenômeno que marcou quinze e igualou Miroslav Klose também com 16 gols.
Ambos jogadores terão pelo menos mais dois jogos para aumentar suas marcas e alimentar essa rivalidade estatística.
A Argentina enfrenta a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos, enquanto a França encara a Noruega, de outro candidato a artilharia do torneio, Erling Haaland, com dois gols na sua estreia.
Confira a lista de artilharia em Copas do Mundo.
- Lionel Messi (Argentina): 18 gols
- Miroslav Klose (Alemanha) e Kylian Mbappé (França): 16 gols
- Ronaldo Fenômeno (Brasil): 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols
- Just Fontaine (França): 13 gols
- Pelé (Brasil): 12 gol