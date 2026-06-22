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Esporte

Relembre os 18 gols de Messi em Copas do Mundo

Camisa 10 da Argentina se tornou artilheiro histórico em Mundiais

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 19h29 | Atualizado em 22 jun 2026, 19h43
ARGENTINA X MÉXICOCOPA DO MUNDO FIFA, CATAR 202226/11/2022
Messi na Copa do Mundo 2022 (Ricardo Corrêa/Placar)
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Relembre os 18 gols de Messi em Copas do Mundo Priorize VEJA no Google

Lionel Messi se tornou o maior artilheiro em Copas do Mundo. O camisa 10 da seleção argentina marcou dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Áustria, nesta segunda, 22, e chegou ao 18º gol em Mundiais em sua sexta participação. Campeão mundial em 2022, o jogador ainda pode aumentar seu recorde nos próximos jogos e se isolar na liderança da artilharia. 

Confira a lista de gols de Messi em Copas do Mundo:

Alemanha 2006 (1 gol)

  • Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro: Messi, aos 18 anos, entrou nos últimos 15 minutos para marcar o último gol da goleada argentina, seu primeiro em Mundiais.
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Brasil 2014 (4 gols)

  • Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina: após passar em branco na Copa do Mundo de 2010, Messi voltou a marcar na estreia contra a Bósnia no torneio no Brasil;
  • Argentina 1 x 0 Irã: em jogo duro na fase de grupos, Messi marcou o único gol da partida contra o Irã nos acréscimos do segundo tempo;
  • Argentina 3 x 2 Nigéria: na terceira rodada da fase de grupos, Messi marcou duas vezes contra a Nigéria com um golaço de falta para fazer 2 a 1. Marcos Rojo fez o terceiro para os hermanos. 
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Rússia 2018 (1 gol)

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  • Argentina 2 x 1 Nigéria: quatro anos depois, o camisa 10 argentino voltou a marcar contra a seleção da Nigéria para abrir o placar. Foi o único gol de Messi na campanha de quartas de final da Argentina no torneio na Rússia.
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Catar 2022 (7 gols)

  • Arábia Saudita 2 x 1 Argentina: na estreia em 2022, Messi marcou para a Argentina de pênalti, mas depois viu a Arábia Saudita virar a partida. O resultado foi tão simbólico para os árabes que foi decretado feriado nacional no dia seguinte da partida;
  • Argentina 2 x 0 México: precisando se recuperar da estreia, a Argentina respondeu com uma vitória sobre o México com assistência de Di María para Messi;
  • Argentina 2 x 1 Austrália (oitavas de final): em sua quinta Copa do Mundo, Messi marcou pela primeira vez no mata-mata na vitória contra a Austrália nas oitavas de final, mais uma vez de pênalti;
  • Argentina 2 x 2 Holanda (quartas de final): repetiu a dose da marca penal contra a Holanda, e a Argentina venceu por 4 a 3 nas penalidades após empate no tempo regulamentar e prorrogação;
  • Argentina 3 x 0 Croácia (semifinal): sim, teve mais um gol de Messi de pênalti na semifinal;
  • Argentina 3 x 3 França (final): Messi marcou duas vezes na decisão contra a França, de pênalti, e outro na prorrogação. Após empate, a Argentina venceu na decisão por pênaltis por 4 a 2. 
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México, Canadá e Estados Unidos 2026 (5 gols até segunda rodada)

  • Argentina 3 x 0 Argélia: como campeão mundial, Messi anotou seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo na estreia nos Estados Unidos. 
  • Argentina 2 x 0 Áustria: se foram cinco gols de pênalti no Mundial em 2022, o camisa 10 poupou a torcida de mais e chutou para fora a oportunidade. Mas não faltou gol dele, que anotou dois para se isolar na liderança da artilharia em Copas do Mundo.
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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