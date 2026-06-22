Relembre os 18 gols de Messi em Copas do Mundo
Camisa 10 da Argentina se tornou artilheiro histórico em Mundiais
Lionel Messi se tornou o maior artilheiro em Copas do Mundo. O camisa 10 da seleção argentina marcou dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Áustria, nesta segunda, 22, e chegou ao 18º gol em Mundiais em sua sexta participação. Campeão mundial em 2022, o jogador ainda pode aumentar seu recorde nos próximos jogos e se isolar na liderança da artilharia.
Confira a lista de gols de Messi em Copas do Mundo:
Alemanha 2006 (1 gol)
- Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro: Messi, aos 18 anos, entrou nos últimos 15 minutos para marcar o último gol da goleada argentina, seu primeiro em Mundiais.
Brasil 2014 (4 gols)
- Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina: após passar em branco na Copa do Mundo de 2010, Messi voltou a marcar na estreia contra a Bósnia no torneio no Brasil;
- Argentina 1 x 0 Irã: em jogo duro na fase de grupos, Messi marcou o único gol da partida contra o Irã nos acréscimos do segundo tempo;
- Argentina 3 x 2 Nigéria: na terceira rodada da fase de grupos, Messi marcou duas vezes contra a Nigéria com um golaço de falta para fazer 2 a 1. Marcos Rojo fez o terceiro para os hermanos.
Rússia 2018 (1 gol)
- Argentina 2 x 1 Nigéria: quatro anos depois, o camisa 10 argentino voltou a marcar contra a seleção da Nigéria para abrir o placar. Foi o único gol de Messi na campanha de quartas de final da Argentina no torneio na Rússia.
Catar 2022 (7 gols)
- Arábia Saudita 2 x 1 Argentina: na estreia em 2022, Messi marcou para a Argentina de pênalti, mas depois viu a Arábia Saudita virar a partida. O resultado foi tão simbólico para os árabes que foi decretado feriado nacional no dia seguinte da partida;
- Argentina 2 x 0 México: precisando se recuperar da estreia, a Argentina respondeu com uma vitória sobre o México com assistência de Di María para Messi;
- Argentina 2 x 1 Austrália (oitavas de final): em sua quinta Copa do Mundo, Messi marcou pela primeira vez no mata-mata na vitória contra a Austrália nas oitavas de final, mais uma vez de pênalti;
- Argentina 2 x 2 Holanda (quartas de final): repetiu a dose da marca penal contra a Holanda, e a Argentina venceu por 4 a 3 nas penalidades após empate no tempo regulamentar e prorrogação;
- Argentina 3 x 0 Croácia (semifinal): sim, teve mais um gol de Messi de pênalti na semifinal;
- Argentina 3 x 3 França (final): Messi marcou duas vezes na decisão contra a França, de pênalti, e outro na prorrogação. Após empate, a Argentina venceu na decisão por pênaltis por 4 a 2.
México, Canadá e Estados Unidos 2026 (5 gols até segunda rodada)
- Argentina 3 x 0 Argélia: como campeão mundial, Messi anotou seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo na estreia nos Estados Unidos.
- Argentina 2 x 0 Áustria: se foram cinco gols de pênalti no Mundial em 2022, o camisa 10 poupou a torcida de mais e chutou para fora a oportunidade. Mas não faltou gol dele, que anotou dois para se isolar na liderança da artilharia em Copas do Mundo.