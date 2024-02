Liga de futebol LiBRA vai negociar acordo de transmissão com TV Globo

A LiBRA saiu na frente na consolidação de uma liga para a elite do futebol brasileiro. O grupo anunciou, por meio de comunicado, que vai negociar com a TV Globo os direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro no ciclo de 2025 a 2029. Isso significa que as conversas seguirão de forma conjunta, envolvendo apenas os clubes que estarão disputando a elite do campeonato.

A decisão foi tomada durante uma reunião em São Paulo, que durou pouco mais de duas horas. Participaram representantes dos clubes da Série A integrantes da LiBRA. Atualmente, o bloco conta com 19 equipes: ABC, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

Uma proposta inicial no valor de 1,3 bilhão de reais foi apresentada ainda em novembro de 2023 pela Globo aos clubes, contemplando a transmissão nas TVs aberta e fechada dos jogos dos clubes integrantes como mandantes no torneio. Os direitos para o modelo de pay-per-view não estão contemplados nesse valor porque o montante é variável e depende do número de adesões. Até agora, essa é a única oferta já oficializada pelos direitos de mídia da competição a partir do próximo ano.

Outro grupo, a Liga Forte União — composta pelos clubes da Liga Forte Futebol e do Grupo União — não teve ofertas, mas propôs à LiBRA negociar de forma conjunta os direitos de transmissão. Na reunião de hoje, no entanto, a LiBRA decidiu seguir as negociações com a TV sem parcerias.

“De forma conjunta, optamos por avançar com a proposta da Rede Globo, parceira histórica do futebol brasileiro, e que já se encontra em estágio

avançado de negociação”, comentou Julio Casares, presidente do São Paulo e membro do comitê de negociação da LiBRA.

“Queremos reforçar nosso objetivo principal, que é a criação de uma liga inédita no Brasil envolvendo os 40 clubes das duas primeiras divisões”, afirmou Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG. “Escolhemos o caminho que acreditamos ser aquele que mais contribuirá neste processo. As condições colocadas na mesa durante as negociações apontam nesta direção.”