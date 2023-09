Liga de futebol americano universitário estreia capacete refrigerado

Nos Estados Unidos, a liga universitária de futebol americano traz novidades tecnológicas ao esporte. A universidade da LSU, que iniciará sua temporada neste domingo, 3, diante da Florida State, às 20h30 (de Brasília), lançará capacetes que contam com ar condicionado, regulando a temperatura do equipamento para os atletas.

O Cyclone, foi desenvolvido pela startup Tigraire, do empresário Jack Karavich, em colaboração com o time de futebol americano LSU Tigers. Consiste em ventiladores duplos projetados para caber entre o acolchoamento dentro de um capacete de futebol para proporcionar um ambiente de jogo mais fresco e confortável.

A segunda versão do projeto, chamado de “Cyclone v2”, passou por melhorias nos últimos três anos, até ser liberado para a equipe utilizar nesta temporada. O item conta com bateria que dura até cinco horas, sendo que as partidas costumam ter duração de duas horas e trinta minutos, e terá vida útil de quatro anos.

“É um sentimento maravilhoso. Se eu correr com isso, não vou nem suar. É muito fresco aqui dentro”, relata Mac Markway, que joga de tight end para os Tigres de Luisiana. “Meu Deus, eu preciso disso. Quanto dura isso? Cinco horas? Incrível”, completou o defensive tackle Mekhi Wingo.

#LSU continues going above and beyond to ensure elite on-field performance.

Utilizing advancements in helmet technology is another piece this program has added.

The “air conditioned” helmets have received rave reviews from Mekhi Wingo, Mac Markway and more. pic.twitter.com/7Eg2eooFc8

— Zack Nagy (@znagy20) May 31, 2023