Lebron fala em aposentadoria, mas se diz melhor que 90% da NBA

Encerrada a partida diante do Denver Nuggets nesta segunda-feira (22), que decretou a derrota do Los Angeles Lakers por 113 x 111, na final de conferência oeste da NBA, o astro Lebron James fechou a sua 20ª temporada dentro da liga de basquete dos EUA. Aos 38 anos, a estrela do time da Califórnia, em entrevista à ESPN, admitiu que “vai pensar” sobre a possibilidade de encerrar a carreira.

Um dos maiores jogadores da história, James admitiu que disputou os playoffs com uma lesão no pé direito. Mesmo assim, conquistou bons números, ajudando o time a bater os favoritos Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, antes de parar no Nuggets, que dominou as partidas e venceu a série por indiscutíveis 4 a 0.

No entanto, as chances de aposentadoria de “King James” ainda não são grandes. Em excelente forma, tanto que fechou a temporada regular entre os 10 maiores pontuadores da Liga, com mais de 28 pontos por jogo/média, a estrela tem outros consideráveis motivos para seguir nas quadras. Entre eles, mais um ano contrato com os Lakers, no valor de consideráveis 46,7 milhões de dólares (mais de R$ 230 milhões). Em 2024/25, também tem a opção de permanência, que lhe renderia mais 50 milhões de dólares (R$ cerca de 250 milhões). Outro motivo é familiar. Antes de encerrar a carreira, James sonha em jogar na NBA com seu filho Bronny, que deverá estar no Draft da liga em 2024.

Questionado se as férias e a consequente recuperação da contusão no pé poderiam fazê-lo retornar em melhor fase para a sua 21ª temporada, James descartou modéstia e cravou.

“Sim, porque ainda sou melhor do que 90% da NBA. Talvez 95%”.