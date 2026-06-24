Jogo do Brasil terá a bola mais antiga do mundo

A partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira, 24, contará com a presença da bola mais antiga do mundo. O duelo válido pela terceira rodada da Copa do Mundo começa às 19h, em Miami, nos Estados Unidos.

Feita com bexiga de porco e datada do século XVI, o objeto tem mais de 400 anos e foi encontrado em um castelo na Escócia.

Jogo do Brasil: Empresas são obrigadas a liberar mais cedo?

Apesar de muitas empresas negociarem com seus funcionários a saída antecipada do trabalho, a liberação não é obrigatória. A legislação trabalhista não transforma os dias de partidas da Copa do Mundo em feriados e nem prevê dispensa automática do expediente.

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O que acontece se o Brasil perder para a Escócia nesta quarta?

A partida desta quarta-feira vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. Já com uma derrota para a Escócia, a seleção vai passar a depender de outros resultados para se classificar.

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