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Esporte

Jogo do Brasil terá a bola mais antiga do mundo

Objeto tem 400 anos e ligação com os adversários da seleção

Por Ígor Resende 24 jun 2026, 11h51 | Atualizado em 24 jun 2026, 11h52
Comemoração do primeiro gol brasileiro na Copa 2026: público em todo o mundo
Comemoração do primeiro gol brasileiro na Copa 2026: público em todo o mundo (Howard Smith/Getty Images)
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Jogo do Brasil terá a bola mais antiga do mundo Priorize VEJA no Google

A partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira, 24, contará com a presença da bola mais antiga do mundo. O duelo válido pela terceira rodada da Copa do Mundo começa às 19h, em Miami, nos Estados Unidos.

Feita com bexiga de porco e datada do século XVI, o objeto tem mais de 400 anos e foi encontrado em um castelo na Escócia.

Jogo do Brasil: Empresas são obrigadas a liberar mais cedo?

Apesar de muitas empresas negociarem com seus funcionários a saída antecipada do trabalho, a liberação não é obrigatória. A legislação trabalhista não transforma os dias de partidas da Copa do Mundo em feriados e nem prevê dispensa automática do expediente.

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O que acontece se o Brasil perder para a Escócia nesta quarta?

A partida desta quarta-feira vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. Já com uma derrota para a Escócia, a seleção vai passar a depender de outros resultados para se classificar.

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