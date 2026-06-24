Jogo do Brasil terá a bola mais antiga do mundo
Objeto tem 400 anos e ligação com os adversários da seleção
A partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira, 24, contará com a presença da bola mais antiga do mundo. O duelo válido pela terceira rodada da Copa do Mundo começa às 19h, em Miami, nos Estados Unidos.
Feita com bexiga de porco e datada do século XVI, o objeto tem mais de 400 anos e foi encontrado em um castelo na Escócia.
A bola mais antiga do mundo estará presente no duelo entre Brasil e Escócia.
A peça foi encontrada em um castelo na Escócia, e estudos apontam que ela foi produzida entre 1540 e 1570! ⚽️Siga
Ela foi confeccionada em couro e possui uma bexiga de porco em seu interior, método usado… pic.twitter.com/mRQ05uXohQ
— DataFut (@DataFutebol) June 24, 2026
Jogo do Brasil: Empresas são obrigadas a liberar mais cedo?
Apesar de muitas empresas negociarem com seus funcionários a saída antecipada do trabalho, a liberação não é obrigatória. A legislação trabalhista não transforma os dias de partidas da Copa do Mundo em feriados e nem prevê dispensa automática do expediente.
O que acontece se o Brasil perder para a Escócia nesta quarta?
A partida desta quarta-feira vale ao Brasil a liderança do grupo em caso de vitória. Já com uma derrota para a Escócia, a seleção vai passar a depender de outros resultados para se classificar.
EM UM SÓ LUGAR