Japonês da canoagem é suspenso por provocar doping de rival

A Agência Antidoping do Japão revelou um caso incomum de doping nesta terça-feira. Yasuhiro Suzuki, da canoagem, foi suspenso por oito anos por ter provocado o doping de um rival no Campeonato Nacional do ano passado, disputado em setembro.

De acordo com a entidade, Suzuki admitiu que colocou esteroides com anabolizantes em uma bebida do compatriota Seiji Komatsu, provocando o resultado positivo no teste realizado pelo rival nas semanas seguintes. O objetivo era facilitar sua classificação para os Jogos de Tóquio, em 2020.

A Federação de Canoagem do Japão iniciou a investigação quando Komatsu testou positivo, mas insistiu em negar qualquer consumo de substâncias proibidas. Durante a apuração do caso, Suzuki admitiu que colocou o esteroide, totalmente proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada), em uma bebida do rival.

Trata-se do primeiro caso em que um atleta é pego no teste antidoping em decorrência de contaminação deliberada, segundo a agência japonesa.