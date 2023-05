Inter de Milão vence Milan e aguarda Real ou City na final da Champions

Depois de 13 anos, a Inter de Milão está de volta a uma decisão de Champions League. A vaga na final veio com duas vitórias diante do maior rival, o Milan. Após fazer 2 a 0 na primeira partida, os nerazzurri venceram o jogo de volta, nesta terça-feira (16), por 1 a 0, com gol do argentino Lautaro Martinez, capitão do time.

Agora, a Inter, comandada por Simone Inzaghi, aguarda o vencedor da partida entre Manchester City e Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira (17). O primeiro jogo terminou 1 a 1. A decisão será em Istambul, marcada para 10 de junho.

Na última vez que foi disputou a final, a equipe, que era comandada por José Mourinho, enfrentou e venceu o Bayer de Munique por 2 a 0, em dia inspirado do atacante Diego Milito, que marcou os dois gols do confronto. Na Turquia, o time italiano vai em busca do tetracampeonato da Champions.

O clássico milanês começou marcado pela pressão dos rossoneri, que corriam para diminuir a desvantagem. Com o retorno de seu principal atacante, o português Rafael Leão, o Milan tentou dominar o campo do rival.

Organizada na defesa, a Inter sofreu no início, mas aos poucos passou a equilibrar a partida. E deixou as coisas muito mais complicadas para o Milan quando os contra-ataques passaram a ser encaixados. Tanto que o goleiro milanista, Maignan, foi um dos destaques do jogo, com ao menos, duas importantes defesas, em finalizações de Barella e Dzeko.

E aos 28 minutos do segundo tempo, depois da entrada do centroavante Lukaku, a Inter sacramentou seu retorno à final da Champions. Em jogada feita pelo belga, o capitão Lautaro Martinez marcou o gol da vitória e da classificação.

No quesito financeiro, as duas equipes saíram vencedoras. Disputados no histórico estádio San Siro (também chamado de Giuseppe Meazza, quando o mando é da Inter), os jogos da semifinal tiveram grande presença de público (mais de 75 mil torcedores em cada partida) e recorde italiano de renda, cerca de 23 milhões de euros (aproximadamente 123 milhões de reais).

