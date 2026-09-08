🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h30 | Atualizado em 8 set 2026, 18h42
Estádio El Campin, em Bogotá, vai ser o palco da partida entre Independiente Santa Fe e Corinthians nesta quarta, 6
Estádio El Campin, em Bogotá (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Independiente Santa Fe e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

O Santa Fe chega ao confronto embalado por uma longa sequência sem derrotas. A equipe colombiana não perde há dez partidas, período em que acumulou quatro vitórias e seis empates, e garantiu vaga nas quartas após eliminar o River Plate nos pênaltis, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O técnico Pablo Repetto deve preservar boa parte da formação utilizada nas oitavas de final. Hugo Rodallega segue como principal referência ofensiva, enquanto Jhojan Torres e Daniel Torres dão sustentação ao meio-campo. Para esta fase, o clube ainda inscreveu Emerson Rodríguez, Ewil Murillo e Juan Espitia. Omar Fernández, Andrés Mosquera e Kevin Balanta estão fora por lesão.

Siga

O Vasco desembarca na Colômbia em cenário oposto. A equipe comandada por Pedro Emanuel eliminou o Olimpia nas oitavas da Sul-Americana e o Vitória nas quartas da Copa do Brasil, mas segue pressionada pelo desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. No último sábado, 5, perdeu por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense e permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

Continua após a publicidade

Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram poupados da viagem, enquanto Thiago Mendes cumpre suspensão. Colidio não está inscrito na competição. 

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, 15, em São Januário. Quem avançar enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo entre Boca Juniors e São Paulo.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Independiente Santa Fe e Vasco?

Independiente Santa Fe e Vasco jogam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da Paramount+.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, José Scarpeta e Christian Mafla; Jhojan Torres e Daniel Torres; Maxi Lovera, Franco Fagúndez e Jáder Obrian; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

  • Árbitro: Darío Herrera (Argentina);
  • Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e José Savorani (Argentina);
  • Quarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina);
  • VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina);
  • AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina).
Publicidade
TAGS:
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
Vasco da Gama
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).