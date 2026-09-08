Independiente Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações

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Independiente Santa Fe e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os colombianos chegam invictos há 10 jogos, enquanto o Vasco, em má fase no Brasileirão, busca reabilitação. A partida terá transmissão exclusiva da Paramount+.

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Independiente Santa Fe e Vasco se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Santa Fe chega ao confronto embalado por uma longa sequência sem derrotas. A equipe colombiana não perde há dez partidas, período em que acumulou quatro vitórias e seis empates, e garantiu vaga nas quartas após eliminar o River Plate nos pênaltis, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O técnico Pablo Repetto deve preservar boa parte da formação utilizada nas oitavas de final. Hugo Rodallega segue como principal referência ofensiva, enquanto Jhojan Torres e Daniel Torres dão sustentação ao meio-campo. Para esta fase, o clube ainda inscreveu Emerson Rodríguez, Ewil Murillo e Juan Espitia. Omar Fernández, Andrés Mosquera e Kevin Balanta estão fora por lesão.

O Vasco desembarca na Colômbia em cenário oposto. A equipe comandada por Pedro Emanuel eliminou o Olimpia nas oitavas da Sul-Americana e o Vitória nas quartas da Copa do Brasil, mas segue pressionada pelo desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. No último sábado, 5, perdeu por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense e permanece na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

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Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram poupados da viagem, enquanto Thiago Mendes cumpre suspensão. Colidio não está inscrito na competição.

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, 15, em São Januário. Quem avançar enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo entre Boca Juniors e São Paulo.

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Onde assistir à partida entre Independiente Santa Fe e Vasco?

Independiente Santa Fe e Vasco jogam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da Paramount+.

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Prováveis escalações:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, José Scarpeta e Christian Mafla; Jhojan Torres e Daniel Torres; Maxi Lovera, Franco Fagúndez e Jáder Obrian; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

Árbitro: Darío Herrera (Argentina);



Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e José Savorani (Argentina);



Quarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina);



VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina);



AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina).