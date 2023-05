Ídolo do City, Haaland quase vestiu a camisa do Manchester United

Prestes a levantar o título da Premier League pela segunda vez seguida e com chances reais de ir a final da Champions League, em busca da taça inédita, o Manchester City vive momento glorioso. E a estrela da companhia é Erling Haaland, que aos 22 anos ja é o melhor atacante da atualidade e forte candidato a Bola de Ouro da temporada.

O que ninguém sabe é que o goleador norueguês teve boas chances de vestir a camisa vermelha do rival, Manchester United, clube acostumado às conquistas, mas que atualmente vive entre altos e baixos.

Quem contou a história foi o também norueguês Ole Gunnar Solskjaer, ex-jogador e ex-técnico do United, durante evento com torcedores da equipe, em um hotel de Manchester. Segundo Solskjaer, quando era treinador do pequeno Molde, da Noruega, percebeu que o novato, então com 17 anos, se destacava entre os demais. Rapidamente ligou para a diretoria do United, que tinha José Mourinho como treinador na época.

“Entrei em contato com o clube porque tínhamos um atacante talentoso e que eles deviam ter contratado”, afirmou o ex-jogador, sem citar o nome de Haaland. “Mas eles não me ouviram, infelizmente. Na época, o valor eram quatro milhões de euros. Mas eles nunca o contrataram. Quatro milhões! Não me perguntem onde é que ele joga agora. Mas ele é muito bom”, disse Solskjaer, entre risos e lamento.

Atual artilheiro tanto da Premier League (36 gols) como da Champions (12 gols), Haaland faz história em sua primeira temporada pelo City. Ao vestir a camisa da equipe, repetiu a trajetória do pai, Alf-Inge Haaland. O ex-volante foi capitão dos Citizens e ficou marcado por sofrer uma entrada desleal de Roy Keane, do United, durante um clássico, lance que abreviou sua carreira dentro dos campos.

