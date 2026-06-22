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Esporte

Holanda, Japão, Alemanha? Veja adversários mais prováveis do Brasil

Com um empate na estreia e a vitória sobre o Haiti, seleção soma quatro pontos e lidera o Grupo C

Por Ígor Resende 22 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 10h41
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: Brazil players huddle and talk before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Seleção brasileira durante a partida contra o Marrocos (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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A seleção brasileira tem 34,7% de chance de enfrentar a Holanda na próxima fase da Copa do Mundo de 2026, segundo um levantamento feito pelo economista Bruno Imaizumi ao portal GE.

Já a probabilidade de enfrentar o Japão é de 28,4%, seguido por Suécia com 19%. Os dois primeiros colocados do Grupo F enfrentam os classificados do Grupo C na fase de 16 avos. No momento, os duelos seriam Brasil x Japão e Holanda x Marrocos.

Caso seja um dos oito melhores terceiros colocados, a seleção brasileira também poderia pegar outras seleções, como Alemanha com 9,8% de chance e México com 8,1%. Confira os critérios de desempate.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

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Fase de 16  avos

Com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, a Copa do Mundo de 2026 também marcará a ampliação do número de fases e jogos.

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As classificadas terão que passar pela fase de 16 avos de final antes de seguirem para as oitavas. Com isso, além das 24 seleções que ficarem em primeiro e segundo nos grupos, as oito melhores terceiras também irão avançar.

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Seleção brasileira

Com substituto de Raphinha, o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, 24, às 19h, contra a Escócia. Em caso de derrota, a seleção poderá cair para terceiro.

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