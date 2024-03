Gabriel Medina vence competição e garante vaga nas Olimpíadas de Paris

Gabriel Medina, 30, conquistou neste domingo, 3, a vaga extra para as Olimpíadas na França, que vão acontecer em julho deste ano. Ele venceu todas as oito baterias que disputou no ISA Games (Jogos Mundiais de Surfe), em Porto Rico, e foi o terceiro surfista a ser classificado para competir em Paris, depois de Felipe Toledo e João Chianca. Medina chorou com a confirmação de sua vitória. “Não sabia se minha vaga chegaria, mas eu tinha uma chance para dar o meu melhor”, disse ele, que contou com ajuda dos companheiros de equipe para chegar ao pódio.

Na modalidade feminina, Luana Silva, 19, também garantiu a vaga extra em Paris, juntando-se a Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel. O Brasil é o único país a ter seis representantes no esporte nos Jogos Olímpicos. O surfe só entrou no rol de esportes olímpicos na edição de 2020, em Tóquio.