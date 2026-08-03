Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino A1. O Flamengo, oitavo, busca reabilitação contra o líder Corinthians, que chega após derrota no Paulistão. O histórico de confrontos aponta grande domínio corintiano. Acompanhe a partida decisiva.

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O Flamengo recebe o Corinthians nesta segunda-feira, 3, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino Série A1.

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A equipe carioca ocupa a oitava colocação, com 23 pontos, e entra em campo pressionada após vencer somente duas das últimas cinco partidas. As Meninas da Gávea vêm de um empate por 2 a 2 com o Grêmio. Para enfrentar a principal potência do futebol feminino nacional, o técnico Celso Silva deve apostar em uma equipe compacta, com Djeni e Ju Ferreira protegendo o meio-campo e velocidade pelos lados.

Do outro lado, o Corinthians chega ao Rio após ter sido derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 no Paulistão. Apesar do resultado negativo, a situação no Brasileirão é

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confortável, já que a equipe está na vice-liderança, com 31 pontos, e pode reassumir a ponta com um empate. Tamires e Ivana Fuso, que cumpriram suspensão no compromisso anterior, voltam a ficar à disposição da técnica Emily Lima.

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram 16 vezes no futebol feminino profissional. O Corinthians venceu 13 partidas, contra duas vitórias rubro-negras e um empate. O domínio paulista inclui uma sequência de 11 triunfos consecutivos sobre o adversário.

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No encontro mais recente, pelo Brasileirão Feminino de 2025, o Corinthians venceu por 1 a 0 no Estádio do Canindé, com gol de Vic Albuquerque.

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e Corinthians hoje?

Flamengo e Corinthians vão se enfrentar nesta segunda, 3, às 18h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino Série A1, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. A partida terá transmissão do Sportv e da ge tv.

Prováveis escalações:

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Kaylane; Fabi Simões, Fernanda e Mariana Fernandes. Técnico: Celso Silva.

Corinthians: Nicole Ramos; Ivana Fuso, Thais Ferreira, Thaís Regina (Erika) e Tamires (Juliete); Dayana Rodríguez (Ana Vitória), Andressa Alves e Duda Sampaio; Jaqueline, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

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Arbitragem

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE);



Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ);



Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ).