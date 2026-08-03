Jogos de hoje, segunda, 3 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A segunda-feira, 3 de agosto, promete emoções no futebol com o embate entre Athletico-PR e Vitória pela Copa do Brasil, às 21h, marcando o encerramento da rodada de oitavas. Antes, Flamengo e Corinthians se enfrentam no Brasileirão Feminino. O dia também oferece jogos internacionais na Escócia e Argentina.

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A agenda de futebol desta segunda-feira, 3, será curta, mas terá uma partida de peso no cenário nacional. Athletico-PR e Vitória encerram a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h, na Arena da Baixada. O confronto representa a principal atração do dia e abre uma disputa que será decidida na quinta-feira, em Salvador.

Antes do duelo eliminatório, o futebol feminino ocupa espaço importante na programação. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em um encontro entre os dois clubes mais populares do país.

No cenário internacional, a programação começa à tarde com partidas na Escócia e na Argentina. O Celtic recebe o Dundee pelo Campeonato Escocês, enquanto Sarmiento e Independiente Rivadavia entram em campo pelo Campeonato Argentino. Mais tarde, Huracán e Atlético Tucumán completam a rodada internacional. Em uma segunda-feira sem jogos das principais ligas europeias, esses confrontos surgem como alternativas para o torcedor que pretende acompanhar futebol ao longo de todo o dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL BRASILEIRO

Campeonato Brasileiro Feminino

18h30 – Flamengo x Corinthians – ge tv e SporTV

Copa do Brasil (ida – oitavas de final)

21h00 – Athletico-PR x Vitória – SporTV, Premiere e ge tv

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Escocês

15h30 – Celtic x Dundee – Canal GOAT

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Campeonato Argentino

16h45 – Sarmiento x Independiente Rivadavia – Disney+

21h15 – Huracán x Atlético Tucumán – Disney+