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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 3 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil é o destaque de hoje, 3

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 10h41
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Jogos de hoje, segunda, 3 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A agenda de futebol desta segunda-feira, 3, será curta, mas terá uma partida de peso no cenário nacional. Athletico-PR e Vitória encerram a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h, na Arena da Baixada. O confronto representa a principal atração do dia e abre uma disputa que será decidida na quinta-feira, em Salvador. 

Antes do duelo eliminatório, o futebol feminino ocupa espaço importante na programação. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em um encontro entre os dois clubes mais populares do país.

No cenário internacional, a programação começa à tarde com partidas na Escócia e na Argentina. O Celtic recebe o Dundee pelo Campeonato Escocês, enquanto Sarmiento e Independiente Rivadavia entram em campo pelo Campeonato Argentino. Mais tarde, Huracán e Atlético Tucumán completam a rodada internacional. Em uma segunda-feira sem jogos das principais ligas europeias, esses confrontos surgem como alternativas para o torcedor que pretende acompanhar futebol ao longo de todo o dia.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL BRASILEIRO

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 18h30 – Flamengo x Corinthians – ge tv e SporTV

Copa do Brasil (ida – oitavas de final)

  • 21h00 – Athletico-PR x Vitória – SporTV, Premiere e ge tv

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Escocês

  • 15h30 – Celtic x Dundee – Canal GOAT
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Campeonato Argentino

  • 16h45 – Sarmiento x Independiente Rivadavia – Disney+
  • 21h15 – Huracán x Atlético Tucumán – Disney+
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Copa do Brasil
Futebol: onde assistir
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