Jogos de hoje, segunda, 3 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil é o destaque de hoje, 3
A agenda de futebol desta segunda-feira, 3, será curta, mas terá uma partida de peso no cenário nacional. Athletico-PR e Vitória encerram a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h, na Arena da Baixada. O confronto representa a principal atração do dia e abre uma disputa que será decidida na quinta-feira, em Salvador.
Antes do duelo eliminatório, o futebol feminino ocupa espaço importante na programação. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em um encontro entre os dois clubes mais populares do país.
No cenário internacional, a programação começa à tarde com partidas na Escócia e na Argentina. O Celtic recebe o Dundee pelo Campeonato Escocês, enquanto Sarmiento e Independiente Rivadavia entram em campo pelo Campeonato Argentino. Mais tarde, Huracán e Atlético Tucumán completam a rodada internacional. Em uma segunda-feira sem jogos das principais ligas europeias, esses confrontos surgem como alternativas para o torcedor que pretende acompanhar futebol ao longo de todo o dia.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026, com horários e canais:
FUTEBOL BRASILEIRO
Campeonato Brasileiro Feminino
- 18h30 – Flamengo x Corinthians – ge tv e SporTV
Copa do Brasil (ida – oitavas de final)
- 21h00 – Athletico-PR x Vitória – SporTV, Premiere e ge tv
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Escocês
- 15h30 – Celtic x Dundee – Canal GOAT
Campeonato Argentino
- 16h45 – Sarmiento x Independiente Rivadavia – Disney+
- 21h15 – Huracán x Atlético Tucumán – Disney+