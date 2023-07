Promessa da NBA, filho de LeBron James sofre parada cardíaca em treino

Bronny James, filho do astro LeBron James e uma das promessas do basquete norte-americano, sofreu uma parada cardíaca durante treinamento, na manhã da última segunda-feira (24), em Los Angeles. Segundo o site TMZ, o atleta de 18 anos foi encontrado inconsciente no USC’s Galen Center, centro de treinamento da Universidade do Sul da Califórnia e levado ao hospital.

A informação foi confirmada pela família de LeBron, por um porta voz. “Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram atendê-lo e levá-lo ao hospital. Ele, agora, está em condições estáveis e não está mais na UTI. Nós pedimos respeitos e privacidade para a família James e vamos atualizar quando tivermos mais informações” afirmou.

Segundo o porta-voz, “LeBron e Savannah desejam publicamente mandar seus mais profundos agradecimentos aos médicos e staff de atletas da USC (Universidade do Sul da Califórnia) pelo maravilhoso trabalho e dedicação à saúde de seus jogadores”, completou.

Filho mais velho do craque do Los Angeles Lakers, Bronny, que recentemente assinou com a USC para a disputa do campeonato universitário dos EUA (NCAA), se tornará apto ao Draft da NBA em 2024. Esse é um dos motivos que faz LeBron James, de 38 anos, permanecer em quadra, já que sonha em se tornar o primeiro atleta a jogar na mesma equipe com o filho, na maior liga de basquete do planeta. Isso poderia fazer até LeBron mudar de equipe, negociando com a equipe que contratar Bronny.

Vários atletas e ex-astros do esporte divulgaram mensagens de apoio à família de LeBron. Entre eles, Magic Johnson, lenda do do Lakers, Jayson Tatum, do Boston Celtics, Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, entre outros.

Cookie and I are praying for LeBron and Savannah’s son Bronny after hearing he suffered a cardiac arrest. We are praying and hoping he makes a full and speedy recovery 🙏🏾 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 25, 2023

Prayers for Bronny and the James family! https://t.co/nSv5p2BIrQ — Juwan Howard (@JuwanHoward) July 25, 2023